Manisa Büyükşehir Belediyesinden asfalt atağı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar TCK’dan Üçpınar’a giden yolda sıcak asfalt çalışmaları başlattı. Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk sahasında bulunan yaklaşık 3 bin 383 kilometrelik yolda asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Manisalıların güvenli ve konforlu yollarda ulaşımlarını sağlayabilmeleri için 4 yıl önce Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan asfalt hamlesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı’nca Akhisar TCK’dan Üçpınar’a giden yolda sıcak asfalt çalışması başlatıldı. Daire Başkanı Fevzi Demir, Yol Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay ve Çamköy Mahalle Muhtarı Kadir Çelik ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Yolun Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerine bağlı mahallelerin grup yolu olduğunu belirten Daire Başkanı Fevzi Demir, “Geçtiğimiz yıl kış aylarında bu yolda genişletme, iyileştirme çalışmaları kendi ekiplerimiz tarafından yapıldı. Şu ana kadar da kendi ekiplerimizce bu yolda yaklaşık 12 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasını tamamladık. Üçpınar’a varmamıza 2 kilometrelik mesafe kaldı. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyorlar. Yaklaşık 1 hafta içerisinde tamamlanacak. Daha sonra Gülpınar ve Bağyolu bağlantısı var. Orada da daha evvel MASKİ Genel Müdürlüğümüzün altyapı çalışmaları vardı. Grup yollarımızın bütün Manisa bağlantıları bu yolun da tamamlanmasıyla birlikte sıcak asfaltla buluşmuş olacak ve Şehzadeler ile Yunusemre ilçemizde 40 kilometrenin üzerinde sıcak asfaltı kendi ekiplerimizce tamamlamış olacağız” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nce mahallelerde kalıcı hizmet yapıldığını dile getiren Daire Başkanı Fevzi Demir, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları da grup yollarının asfaltının tamamlanması yönündeydi. Bu kapsamda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kendi ekiplerimizle Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde yaklaşık 20 kilometre daha sıcak asfalt çalışması yapılacak. Yolu kullanacak vatandaşlarımıza da hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Durasıllı-Dazyurt yolu da asfalta kavuşuyor

Manisa’nın Büyükşehir olmasıyla birlikte il genelinde asfalt hamlesi başlatan Manisa Büyükşehir Belediyesi, geride kalan 4 yıllık sürede sorumluluk sahasında bulunan yaklaşık 3 bin 383 kilometrelik yolda asfalt çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalara ara vermeden devam eden Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yunusemre ilçesine bağlı Durasıllı ve Dazyurt Mahallelerini birbirine bağlayan ve uzun yıllardır toprak olan yolda 1. kat sathi kaplama çalışmalarına start verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı il genelinde asfalt çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı merkez şantiyesi marifetiyle Yunusemre ilçesine bağlı Durasıllı ve Dazyurt Mahallelerini birbirine bağlayan yolda sathi kaplama çalışmaları başladı. Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, Yol Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay, Durasallı Mahalle Muhtarı Süleyman Yıldız ve Dazyurt Mahalle Muhtarı İsmail Hakkı Erişir ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, “Daha öncesinden bu yolla alakalı iki muhtarımızın talepleri vardı. Bildiğiniz gibi Haziran ayı asfalt sezonunun başlangıç ayı olmasına rağmen yurdumuzun genelinde aşırı yağışlar meydana geldi. Bundan dolayı da ilimizin bazı ilçelerinde yoğun yağışlardan dolayı menfez ve yollarda afetlerden dolayı bozulmalar olmuştu. Ekiplerimiz bu süre zarfında oradaki acil durumları gidermek için gayret sarf etti” dedi.

Hava şartlarının asfalt dökümüne uygun hale geldiğini dile getiren Daire Başkanı Fevzi Demir, “Yol Yapım Daire Başkanlığının merkez şantiyesinde yapılan çalışmalarda şantiyemiz Şehzadeler, Yunusemre ve Saruhanlı ilçelerimize bağlı mahallelerimizde yaklaşık 124 kilometrelik bir asfalt çalışması planladık. Hazırlıklarımızı tamamladık. Havaların müsaade etmesiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlk olarak da Durasallı-Dazyurt arasında 4 kilometrelik sathi kaplama çalışmamızı gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Merkez şantiye marifetiyle yapılacak asfalt çalışmalarını 1. kat sathi kaplama olacağını sözlerine ekleyen Daire Başkanı Fevzi Demir, “Bu yollar ilk defa asfaltla buluşan ya da asfalt özelliğini kaybetmiş yollar. Aynı şekilde Akhisar şantiyemizin de Soma, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde de 126 kilometre, Salihli şantiyemizin de 46 kilometre asfalt planlaması var. İnşallah bu hafta itibariyle hızlı bir şekilde çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Bu yol iki muhtarımızın da yıllardır takip ettikleri bir yoldu. Aynı şekilde Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerimizde kış boyunca yol iyileştirmeleri, keskin virajların olduğu yerlerde 45 kilometrelik bir çalışma oldu. O çalışmaların akabinde o bölgelerde de asfalt çalışmasına bismillah deyip başladık. Mahalle sakinlerimize de hayırlı uğurlu olsun” dedi.