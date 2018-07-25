MANİSA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:56

Manisa Büyükşehir ebeveynlerin sevincine ortak oldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından bilinçli anneler ve sağlıklı bebeklerin yetiştirilmesi hedefiyle başlattığı “Hoş Geldin Bebek Projesi” kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu...

Manisa Büyükşehir ebeveynlerin sevincine ortak oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından bilinçli anneler ve sağlıklı bebeklerin yetiştirilmesi hedefiyle başlattığı “Hoş Geldin Bebek Projesi” kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu ailelere ziyaret ederek, mutluluklarına ortak oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, “Hoş Geldin Bebek Projesi”ni başarıyla uygulamaya devam ediyor. Proje kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı ebe Gülşah Filiz, yeni anneleri evlerinde ziyaret ederek, bebek bakımı konusunda yeni anneleri bilgilendirip, bebeklerin rutin kontrollerini yapıyor. Ziyaretler kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu da aileleri ziyaret, ederek hayırlı olsun dileklerini iletti, ailelere hediyeler takdim etti. Başkan Ustamehmetoğlu ilk doğan çocuklarına da ziyarette bulunulan Serkan ve Duygu Koç ailesinin bebekleri Kuzey Ege’yi ziyaret etti. Başkan Ustamehmetoğlu, Feride ve Ahmet Buran ailelerinin bebekleri Beren bebeği ziyaret etti. Ziyaretleriyle ailelerin mutluluklarına ortak olan Başkan Ustamehmetoğlu son ziyaretini Züleyha ve Sefa Akbay ailesinin bebekleri İrfan Emre’ye yaptı. Başkan Ustamehmetoğlu ve ebe Gülşah Filiz, ziyaretlerinde ailelere hayırlı olsun dileklerini ileterek, hediyeler takdim etti. Ebe Gülşah Filiz, bebeklerin sağlık durumlarını inceledi, anneleri bebekler konusunda bilgilendirdi. Başkan Ustamehmetoğlu hayırlı olsun dileklerini iletmesinin ardından ziyaretini sonlandırdı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku