Manisa Büyükşehir’in mali disiplinine Fitch’ten AA notu

Mali bütçesi ve doğru yatırım hamleleriyle yapılan araştırma sonuçlarına göre, 30 Büyükşehir Belediye Başkanı arasında yüzde 61’lik bir oranla en beğenilen Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cengiz Ergün öncülüğündeki Manisa...

Mali bütçesi ve doğru yatırım hamleleriyle yapılan araştırma sonuçlarına göre, 30 Büyükşehir Belediye Başkanı arasında yüzde 61’lik bir oranla en beğenilen Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cengiz Ergün öncülüğündeki Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Ulusal Kredi Notu, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings tarafından ‘AA’ olarak onaylandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin sağlam ve istikrarlı bir mali disipline sahip olduğunu belirten Başkan Ergün, “Bu mali disiplinle, yerli ve yabancı yatırımcıların güvenini kazandığımızı Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings bir kez daha onaylamış oldu” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde 2009 yılından bu yana gösterdiği bütçe performansı ve mali disiplini sayesinde taraflı tarafsız tüm kesimlerin dikkatini çeken Manisa Büyükşehir Belediyesi, bir olumlu not da Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings’ten geldi. 30 Büyükşehir Belediye Başkanları arasında yüzde 61’lik bir oranla en beğenilen Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cengiz Ergün öncülüğündeki Manisa Büyükşehir Belediyesi, daha önce 30 büyükşehir belediyesi arasında bütçesini en iyi kullanan ve en iyi yatırım yapan belediyeler arasında 1’inci sırada gösterilmişti. Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings de Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Ulusal Kredi Notunu yatırım yapılabilir seviyesinin yüksek not basamağı olan ‘AA’ olarak korudu. Kredi derecelendirme notları değerlendirmesine göre, Manisa’nın ulusal kredi notunun yer aldığı ’AA’ kategorisi, temerrüt riskinin düşük olduğunu ve finansal yükümlülükleri yerine getirmede yüksek kapasiteyi temsil ediyor.

Mali disiplin ve yatırıma övgü

Fitch Ratings tarafından yayımlanan raporda, yeni bir büyükşehir belediyesi olarak yerine getirmesi gereken, yeni sorumluluklarına ilişkin olarak, altyapı yatırımlarındaki önemli artıştan kaynaklanan yatırım giderlerinde artış görülmüştür. Buna rağmen, Manisa Büyükşehir Belediyesinin dirençli faaliyet başarısının açık bir şekilde görüldüğü belirtilmektedir. Geride kalan son üç yılın mali tablolarına bakıldığında, sağlam bir finansal temelin oturtulduğu ve bununda yerli ve yabancı yatırımcılara güven sağladığı belirtildi.

“İstekli bir yatırım programı yürütülüyor”

Manisa Büyükşehir Belediyesinin, 2014’te Büyükşehir Belediyesi statüsü kazanarak sınırlarını genişletmesinden itibaren toplu taşıma ağı ve farklı hizmet birimlerinin inşası gibi temel altyapılarını geliştirdiğinden söz eden Fitch Ratings, Cengiz Ergün yönetiminin ihtiyatlı bir masraf disipliniyle birlikte sabit bir bütçe performansı kaydına sahip olduğu ve istekli bir yatırım programı yürüttüğüne vurgu yapıldı.

Fitch Ratings değerlendirmesinin yalnızca Manisa değil, ülke ekonomisi açısından da önemli olduğuna vurgu yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak sağlam ve istikrarlı bir mali disipline sahibiz. Bunun karşılığını da 2015 yılında birinci olarak, bütçesini en iyi kullanan ve en fazla yatırıma ayıran, 2016 yılında ise bütçesini en iyi kullanan ikinci Büyükşehir Belediyesi seçilerek kanıtlamış olduk. Bu mali disiplinle, yerli ve yabancı yatırımcıların güvenini kazandığımızı Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings bir kez daha onaylamış oldu. Bu sadece bizim değil tüm Manisa’nın gururu olmuştur” dedi.