MANİSA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:55

Manisa Ticaret Borsasından bin çocuğa kışlık bot

Manisa Ticaret Borsası tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi bin öğrenciye kışlık bot yardımı yapıldı.Manisa Ticaret Borsası ihtiyaç sahibi öğrencileri unutmadı. Borsa tarafından Manisa’nın Şehzadeler, Yunusemre...

Manisa Ticaret Borsasından bin çocuğa kışlık bot
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Manisa Ticaret Borsası tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi bin öğrenciye kışlık bot yardımı yapıldı.

Manisa Ticaret Borsası ihtiyaç sahibi öğrencileri unutmadı. Borsa tarafından Manisa’nın Şehzadeler, Yunusemre ve Saruhanlı ilçelerinde eğitim gören ilköğretim öğrencilerine kışlık bot yardımı yapıldı. İhtiyaç sahibi bin öğrenciye dağıtılacak botlar düzenlenen törenle okul müdürlerine teslim edildi. Manisa’da sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini söyleyen Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, "Yeni eğitim öğretim sezonunun başında yönetim kurulu ve meclis üyelerimizin yine halkımıza sorarak yapmış oldukları faydalılık araştırması ve tespitlerine göre Şehzadeler, Yunusemre ve Saruhanlı ilçelerimizde ilk öğretim okullarındaki yavrularımıza ulaştırılmak üzere borsamız tarafından bin adet kışlık bot yardımı yapılması kararı alınmıştır. Geleceğimizi oluşturacak ve ülkemizin değerlerine değer katacak olan ilk okul çağındaki öğrencilerimize 2018-2019 eğitim öğretim sezonunda da bir nebze katkıda bulunmayı arzu ediyoruz" dedi.

Özkasap’ın ardından konuşan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, botların dağıtımı sırasında hassas davranılması gerektiğinin altını çizerek, "Modern hayatın çizgi içerisinde bu tür organizasyonlar sosyal sorumluluk projesi olarak hayır hizmetinin içerisindeyiz. Elbette borsa üyelerimiz teşekkürü ve takdiri hak ediyorlar. Bu yardımların ulaştırılması konusunda gösterilmesi gereken hassasiyetler hususunda dikkat edeceklerini biliyorum. İş hayır yapalım derken incitici olmayalım. Devletimiz vatandaşlarına gençlerine çocuklarına handikaplı kesimlere karlı millet adına taşıdığı yüksek sorumluluğun bilinci içerisinde" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından öğrencilere dağıtılacak botlar okul müdürlerine teslim edildi.

Botların dağıtım törenine Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Genç, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Manisa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Cahit Yayman ve okul müdürleri katıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku