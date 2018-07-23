Manisa Vergi Dairesinden yapılandırmada son hafta uyarısı

Manisa Vergi Dairesi Başkan Vekili Ramazan Yaşar, kesinleşmiş borçlarda büyük ödeme kolaylığı getiren 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu’ndan yararlanmak isteyenler için son haftaya girildiğini belirterek, vatandaşların yapılandırma fırsatını kaçırmaması konusunda hatırlatmada bulundu.

18 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren "7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun", vatandaşlara vergi borçlarını ödemelerinde büyük kolaylık sağlıyor. 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu’nun sağladığı fırsatlar hakkında bilgilendirmede bulunduklarını ve çalışmalarına devam ettiklerini belirten Manisa Vergi Dairesi Başkan Vekili Ramazan Yaşar, yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşları uyararak, başvurularda son haftaya girildiğini belirtti. Yaşar, "Yapılandırma fırsatından yararlanmayan kimse kalmasın hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yapılandırma kanunu çerçevesinde vergi dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizi Yİ-ÜFE oranında yani yaklaşık üçte iki oranında azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapılıyor. Borcun peşin ödenmesi halinde ise katsayı alınmadığı gibi Yİ-ÜFE tutarından da yüzde 90 oranında indirim yapılıyor. Ayrıca kanun kapsamındaki idari para cezalarından da yüzde 25 indirim imkanı sağlanmakta" dedi.

Vatandaşların kamuya olan borçlarını kanunun sunduğu imkanlardan yararlanmak suretiyle yapılandırabildiklerini kaydeden Ramazan Yaşar, açıklamasına şöyle devam etti: “Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu kanuna göre yapılandırılabilecek. Ayrıca, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar da kanun kapsamda yapılandırılabilecek. YURT-KUR’dan kredi alan öğrencilerin, öğrenim ve katkı kredisi borçları ile çiftçilerimizin, işletmelerimizin ecrimisil borçları da bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek”

Kanun kapsamında pişmanlıkla beyan edilen vergilerin ödemelerinin de kolaylaştırıldığını ifade eden Yaşar, “Bu kanunla getirilen önemli düzenlemelerden bir tanesi de matrah ve vergi artırımı. Mükelleflerimiz 2013-2017 yılları için matrah ve vergi arttırımı yaptıkları takdirde geçmişe dönük olarak herhangi bir vergi incelemesine muhatap olmayacaklar. Kira geliri elde etmesine rağmen beyan etmeyen veya eksik beyan eden mükelleflerimizde bu imkandan yararlanabilecek” dedi.

Son başvuru 31 Temmuz 2018

Manisa Vergi Dairesi Başkan Vekili Ramazan Yaşar, 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu’ndan yararlanmak isteyen vatandaşların başvurularını 31 Temmuz 2018 tarihine kadar (matrah ve vergi arttırımı için 31 Ağustos 2018 tarihine kadar) vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla, Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresi üzerinden www.turkiye.gov.tr adresinden internet aracılığı ile yapılabileceklerini belirterek, “Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden birisi tercih edilebilecek, yapılandırılan tutarlar taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak şekilde 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecektir. Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de taksitle ödemeyi tercih etmişlerse ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekmektedir. İlk 2 taksiti süresinde ödemeyenler, kanunun getirdiği imkanlardan yararlanamayacak" ifadelerini kullandı.