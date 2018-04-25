Manisa’da 59 milyonluk yatırımın deşarj hattı da tamamlandı

MASKİ Genel Müdürlüğü, 59 milyon TL yatırım bedeli ile Manisa merkeze kazandıracağı atıksu arıtma tesisinde betonarme imalatlarını tamamlamasının ardından başladığı bin 600 metrelik deşarj hattı döşeme çalışmasını da tamamladı.Manisa...

MASKİ Genel Müdürlüğü, 59 milyon TL yatırım bedeli ile Manisa merkeze kazandıracağı atıksu arıtma tesisinde betonarme imalatlarını tamamlamasının ardından başladığı bin 600 metrelik deşarj hattı döşeme çalışmasını da tamamladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, inşa ettiği atıksu arıtma tesisleri ile Gediz ve Bakırçay Havzası’nı özlenen günlerine taşıyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Manisa merkeze 59 milyon TL yatırım bedeli ile inşa edilen tesiste betonarme imalatlar tamamlandı. Tesiste arıtılan suyun alıcı ortam olan Gediz Nehrine deşarj edilmesi için bin 600 metre uzunluğunda bin 600 milimetre çapında döşenmeye başlanan deşarj hattındaki çalışmalar da noktalandı. İçinde bulunduğumuz yıl içerisinde faaliyete alınacak tesis sayesinde Manisa merkezin evsel nitelikli atıksu kirliliğine son verilecek.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, daha temiz bir Manisa için attıkları adımların hızlı bir şekilde ilerlediğini ifade ederek, “Daha temiz bir çevre için idare olarak önemli yatırımlara hayat veriyoruz. Bu noktadan hareketle Manisamızı yeniden inşa etmek içim atıksu arıtma tesisleri hamlemiz dört bir koldan sürüyor. Manisa merkeze 59 milyon TL yatırımla kazandıracağımız atıksu arıtma tesisinde betonarme imalatların ardından deşarj hattındaki çalışmalarımızı da tamamladık. Gediz Nehrine arıtılan suların sağlıklı bir şekilde salınması için döşenen hat ile tesisimiz için attığımız bir adımı daha tamamlamış olduk. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda yürüttüğümüz çalışma kapsamında tesisimizi bu yıl içerisinde hizmete kazandıracağız” dedi.