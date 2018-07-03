MANİSA:
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03 Temmuz 2018 Salı 15:48

Manisa’da AK Parti’li vekiller mazbatalarını aldı

Manisa’da 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinden sonra AK Parti’den seçilen 5 milletvekili düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.AK Parti’den seçilen 5 milletvekili için Manisa Adalet Sarayı Konferans Salonunda...

Manisa'da AK Parti'li vekiller mazbatalarını aldı
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Manisa’da 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinden sonra AK Parti’den seçilen 5 milletvekili düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

AK Parti’den seçilen 5 milletvekili için Manisa Adalet Sarayı Konferans Salonunda mazbata töreni düzenlendi. Düzenlenen törende AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur ile Uğur Aydemir, Semra Kaplan Kıvırcık, İsmail Bilen ve Mehmet Ali Özkan mazbatalarını aldı. Törende milletvekillerine mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ramazan Uçak ve Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu takdim etti. Törende konuşan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, 24 Haziran seçimlerinin hayırlı olmasını dileyerek, “Gerçekten birbirinden değerli 10 milletvekili adayımız, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, her zaman söylediğimiz gibi gençlik ve kadın kolları çok iyi çalıştık. Manisa’yı kucakladık. Manisa’da gereken desteği verdi. 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi bundan sonraki seçimlerde de durmak yok yola devam ediyoruz. Manisa hizmetkarı milletvekili arkadaşlarımıza da başarılar diliyoruz. Her zaman yanlarındayız ve arkasındayız” dedi.

Mersinli’nin ardından konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, “Manisa’da birçok mücadeleye rağmen çok şükür bir kayıp kaçak yaşanmadı. 5 milletvekili çıkardık. Daha 2 gün önce yurt dışındaydık. Bosna Hersek’ten kardeşlerimizin selamı var. İnanın onların Türkiye’deki seçimleri bizden daha fazla, daha yakın takip ettiklerini bir kez daha orada gördün. Dua ediyorlar. Türkiye’nin daha güçlü olmasının kendileri için ne kadar gurur vesilesi olduğunu ifade ettiler. Başarınızdan dolayı, desteğinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. inşallah bundan sonraki süreçte durmayacağız, çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Törene Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ve çok sayıda partili katıldı.
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