Manisa’da bağımlılıkla mücadele toplantısı

Manisa Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2018 yılı Ocak-Nisan dönemi toplantısı Vali Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında yapıldı.

Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Vali Güvençer’in yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Vali Yardımcıları Mehmet Yüce, Ünal Çakıcı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bilal Gümüş, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Yeşilay Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun, daire müdürleri, belediyelerden yetkililer ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. Vali Mustafa Hakan Güvençer’in yaptığı açılış konuşmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Tuncay Özer tarafından, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Sekretaryası organizasyonunda önceki toplantılarda alınan kararlara yönelik bu toplantıya kadar yapılan faaliyetler hakkında bilgi verildi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, bağımlılık alanındaki kurumsal faaliyetlerini, yaşadıkları sorunları ve yapacaklarını içeren sunumunu yaptı. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun da Bağımlılıkla Mücadelede Yeşilay’ın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Toplantıda, bağımlılıkla mücadelede tüm kurum ve kuruluşların, STK’ların ve üniversitenin eş güdüm içerisinde, işbirliği halinde olması gerektiği vurgulandı. Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu çalışmalarının medya tarafından desteklenmesi ve düzenli yayınların yapılarak toplumsal farkındalığın arttırılmasına dikkat çekildi.