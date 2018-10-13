MANİSA:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 15:44

Manisa’da jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığının, ’100 Günlük Eylem Planı’ kapsamında trafik kazalarında can ve mal kayıplarının en aza indirgenmesi amacıyla helikopter destekli trafik denetimi...

Manisa'da jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
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Manisa’nın Salihli ilçesindeki Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığının, ’100 Günlük Eylem Planı’ kapsamında trafik kazalarında can ve mal kayıplarının en aza indirgenmesi amacıyla helikopter destekli trafik denetimi yaptı. Denetimde trafiği tehlikeye düşüren ve kurallara uymayan araçlar havadan tespit edildi.

Jandarma ekipleri, 3 trafik timi ve 4 asayiş timi olmak üzere toplam 7 ekip ve 55 personelin katılımı ile trafiğin yoğun olduğu Akhisar-Denizli karayolu Çökelek Mahallesi civarında yaklaşık 2 saat süren denetim gerçekleştirdi. Jandarma ekiplerine Manisa İl Jandarma Komutanlığına ait helikopter havadan destek verdi. Helikopter destekli trafik denetiminde trafik kuralları ve işaretlerine uymayarak trafiği tehlikeye düşüren araçlar helikopterle havadan tespit edilerek, karayolu üzerinde denetim yapan jandarma trafik ekiplerine bildirilerek kurallara uymayan sürücüler hakkında trafik kanununun ilgili maddeleri gereğince gerekli yasal işlem uygulandı.

Öte yandan uygulamada yaklaşık 180 araç durdurulup kontrol edilirken, kural ihlali yaptığı belirlenen 33 sürücüye ceza yazıldı.

Hava destekli denetimlerin devam edeceği öğrenildi.
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