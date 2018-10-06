Manisa’da ’Kadın kan verir, kadın can verir’ kampanyası

Kredi Yurtlar Kurumu Manisa Ayşe Hafsa Sultan Yurdu’nda ’Kadın kan verir, kadın can verir" sloganı ile kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kan bağışı kampanyasına yurtta kalan öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

KYK Manisa Ayşe Hafsa Sultan Yurdu ile Türk Kızılay Manisa İl Müdürlüğü’nün birlikte organize ettiği "Kadın kan verir, kadın can verir" adlı kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi. Yurt öğrencilerinin yanı sıra yurtta görev yapan idari personel, temizlik, güvenlik, iklimlendirme, yemekhane personeli de kampanyaya destek verdi. Kampanya öğrencilerden büyük ilgi gördü. Yurtta gerçekleştirilen kampanyaya kan vermek için yaklaşık 660 kişi başvuruda bulunurken, kan sayımı ve donör bilgi formları, bağışçının sağlık muayenesi tamamlandı. 268 resmi başvuru uzman doktorlarca titizlikle inceleme yapılarak kan almaya sağlık açısından engeli bulunmayan bireylerden 154 ünite kan toplandı. Bu arada yurtta kampanya için özel olarak hazırlanan afişe kan veren öğrenciler isimlerini yazdı, her bağışın ardından afiş üzerinde yer alan dev kalbin kan seviyesine yükseldi. Dev kalbin tamamını kırmızıya boyamak için arkadaşlarını bağışa davet eden öğrenciler, gün sonunda afiş önünde selfie çektirerek sosyal medya hesaplarında paylaşım yaptı.

Bağış alanını ziyaret eden ve öğrenciler ile sohbet gerçekleştiren KYK Manisa İl Müdürü Semih Coşkun, “Maide Suresi’nin 32’nci ayetinde ‘Kim, bir kimseyi yeryüzünde bozgunculuğa karşılık olmadan öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onu diriltirse (ölümden kurtarırsa) bütün insanları diriltmiş gibi olur (Bütün insanları ölümden kurtarmış gibi sevap kazanır)’ yazılı olduğunu ve kan vermenin hayat kurtarmak olduğunu söyledi.

Kan bağışıyla ilgili açıklama yapan Yurt Müdürü Ebru Acar, "Yurt Müdürlüğümüz ve Kızılay Manisa İl Müdürlüğü ile birlikte organize ettiğimiz bu kampanya ile bağışlanan 159 ünite kan ihtiyacı olan 477 kişiye hayat verecek. Başlattığımız kampanyaya 14.00 itibari ile başlamış ve 00.00’a kadar aynı yoğunlukta devam etti. Yurdumuzda barınmakta olan 1340 kız öğrencimizin yüzde 50’si kan bağışı yapmak üzere başvuruda bulundu, ancak 50 kilonun altında olmaları veya vücuttaki kan değerlerinin 12’nin altında olması sebebiyle bağış yapamadılar, sağlık personelinden red aldılar. Kan bağışı kampanyası için yapmış olduğumuz çağrıya duyarsız kalmayan, bağış için adeta birbiri ile yarışan öğrencilerim ile gurur duyuyorum. İyilik bizim kanımızda var’ derken tam da bunu söylemek istedik. Öğrencilerimizin sağduyulu bireyler olarak yetişmesi hususunda hassasiyet gösteriyoruz. Dün bayılmaktan korkan, kan vermeyi aklından geçirmeyen kızlarımız bugün yaptıkları bağış ile farkındalık kazandılar, inanıyorum ki duydukları her kan anonsunda bağış yapmak isteyecekler, hiç olmazsa çevresindekileri bağış konusunda bilinçlendirecekler.” dedi.

Kızılay Manisa İl Müdürlüğü sağlık ekipleri uzun ve yorucu mesai sonrası bağışlanan kan miktarından ve donör başvurularından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Doktorlar tarafından gün boyu belirli periyotlarla yurdun anons sistemlerinden kan bağışının önemi konulu konuşmalar yapıldı. Bağış alanında ikram masaları kuruldu, kan bağışı yapan öğrencilere Kızılay marka içecekler, tatlı ve bisküviler ikram edildi. Kan bağışlayanlara ayrıca günün anısına porselen çay fincanları hediye edildi.