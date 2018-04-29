MANİSA:
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29 Nisan 2018 Pazar 17:36

Manisa’da kaybolan paraşütçü ölü bulundu

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde yamaç paraşütü yapan sporcudan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda paraşütçünün cesedine ulaşıldı.

Manisa'da kaybolan paraşütçü ölü bulundu
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Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde yamaç paraşütü yapan sporcudan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda paraşütçünün cesedine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, yamaç paraşütü sporcusu Tuncay Öğüt (62), dün öğlen saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte İzmir’den Manisa Saruhanlı’ya bağlı Halitpaşa Mahallesi’ne yamaç paraşütü yapmak için geldi. Saat 15.00 sıralarında Çınaroba Mahallesi’ndeki 1120 rakımlı dağdan Salihli’ye inmek üzere atlayış yapan Öğüt’ten bir daha haber alınamadı. Kendisinden haber alamayan arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgede jandarma, AFAD, AKUT, Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Gece boyu süren arama çalışmaları sonucu bugün saat 12.00 sıralarında Öğüt’ün cenazesine ulaşıldı. Öğüt’e ait paraşütün nasıl düştüğü henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öğüt’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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