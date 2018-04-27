MANİSA:
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27 Nisan 2018 Cuma 13:08

Manisa’da kepçe ile define arayan 7 kişiye suçüstü

Manisa’nın Salihli ilçesinde 1. derece arkeolojik sit alanında define ve tarihi eser bulmak için kepçeyle kaçak kazı yapan 7 kişi, jandarma ekipleri tarafından gece baskınında kıskıvrak yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Pazarköy Mahallesi’nde...

Manisa'da kepçe ile define arayan 7 kişiye suçüstü
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Manisa’nın Salihli ilçesinde 1. derece arkeolojik sit alanında define ve tarihi eser bulmak için kepçeyle kaçak kazı yapan 7 kişi, jandarma ekipleri tarafından gece baskınında kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Pazarköy Mahallesi’nde 1. derece arkeolojik sit alanı olan Bintepeler mevkiinde iş makinesi yardımıyla kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Jandarma tarafından yapılan baskında, iş makinesiyle izinsiz kazı yapan M.Ş.(46), H.E. (45), R.Y.(42), A.Ş.(60), M.E.(59), M.Y.(45) ve Y.Ö.(33) gözaltına alındı.

Ekipler tarafından suçüstü yakalanan define avcıları, jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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