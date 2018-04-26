Manisa’da motosiklet kazası: 1 yaralı

Kaza Kula ilçesi Akgün Mahallesi Zafer Parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adil S.’in kullandığı 45 M 0889 plakalı otomobil ile Kaan A.’nın kullandığı 45 RA 5918 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonrasında motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü Kaan A.’yı ilk müdahaleyi yapmasının ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Manisa’nın Kula ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Manisa’nın Kula ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.Kaza Kula ilçesi Akgün Mahallesi Zafer Parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adil S.’in kullandığı 45 M 0889 plakalı otomobil ile...

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.