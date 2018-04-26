MANİSA:
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26 Nisan 2018 Perşembe 13:30

Manisa’da motosiklet kazası: 1 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.Kaza Kula ilçesi Akgün Mahallesi Zafer Parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adil S.’in kullandığı 45 M 0889 plakalı otomobil ile...

Manisa'da motosiklet kazası: 1 yaralı
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Manisa’nın Kula ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza Kula ilçesi Akgün Mahallesi Zafer Parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adil S.’in kullandığı 45 M 0889 plakalı otomobil ile Kaan A.’nın kullandığı 45 RA 5918 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonrasında motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü Kaan A.’yı ilk müdahaleyi yapmasının ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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