MANİSA:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 16:21

Manisa’da otomobil 30 metrelik uçuruma yuvarlandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü ve eşi yaralandı.Kaza Salihli-Ödemiş yolu Allahdiyen Mahallesi civarında meydana...

Manisa'da otomobil 30 metrelik uçuruma yuvarlandı
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Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü ve eşi yaralandı.

Kaza Salihli-Ödemiş yolu Allahdiyen Mahallesi civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ödemiş yönünden, Salihli yönüne gitmekte olan Vehbi D. (74) yönetimindeki 35 DAU 45 plakalı otomobil, virajı alamayınca yaklaşık 30 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ve eşi Ramize D. (73) takla atarak ters dönen araçta sıkışarak yaralandı. Yaralı çift, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından araçtan çıkarılırken, sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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