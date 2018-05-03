MANİSA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2018 Perşembe 11:55

Manisa’da sosyal belediyecilik örneği

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Yuntdağ bölgesinde Pelitalan, Örselli, Muslih, Demirci ve Karaveliler Mahallelerinde ‘Evde Bakım Hizmetleri’nden faydalanan vatandaşları evlerinde ziyaret etti.Sosyal...

Manisa'da sosyal belediyecilik örneği
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Yuntdağ bölgesinde Pelitalan, Örselli, Muslih, Demirci ve Karaveliler Mahallelerinde ‘Evde Bakım Hizmetleri’nden faydalanan vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini il genelinde sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden bir tanesi olan ‘Evde Bakım Hizmetleri’nden yararlanan sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Sağlık personeli, diyetisyen, kadın-erkek kuaförü, temizlik görevlisi, psikologlardan oluşan uzman ekiplerle vatandaşlara hizmet veren ‘Evde Bakım Hizmetleri’ ekipleri, çalışmalarıyla da diğer şehirlere örnek oluyor. Yapılan hizmetleri yakından takip eden Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Yuntdağ bölgesinde Pelitalan, Örselli, Muslih, Demirci ve Karaveliler Mahalle Muhtarları ile birlikte evde bakım hizmetlerinden yararlanan vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik hizmetlerini daha da geniş alanlara yaymak istediklerini belirten Daire Başkanı Talip Akbaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün hizmet kalitesini Yuntdağlı vatandaşların tamamının yaşaması gerektiğini ifade ederek, Muhtarların bu hizmetten yararlanması gereken vatandaşların tespit edilmesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bildirilmesini istedi.

Mahalle Muhtarları ve vatandaşlarla da bir araya gelen Daire Başkanı Talip Akbaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra 17 ilçede Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce sürdürülen ilaçlama çalışmalarını anlattı. Karasinek ve sivrisinek üreme noktalarına yapılan uygulamaları anlatan Daire Başkanı Talip Akbaş, üreme noktalarının kontrollerinin sağlanması adına vatandaşlara düşen görevler hakkında bilgiler verdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku