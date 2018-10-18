Manisa’da tarihi bina gün yüzüne çıktı

Şehzadeler Belediyesi tarafından, Akıncılar Mahallesinde yapılan Çocuk Kültür Sanat Merkezi çalışmaları kapsamında tarihi bina eski ihtişamına kavuştu.

Yaptığı birçok yenilikçi proje ile Manisa’da marka belediye olan Şehzadeler Belediyesinin, Akıncılar Mahallesinde ki tarihi binada yapımına devam ettiği Çocuk Kültür Sanat Merkezi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 1 Milyon 80 Bin lira bedelle kamulaştırılan tarihi binada çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadelerimize yeni eserler kazandırmak çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda bilindiği gibi geçtiğimiz yıl Akıncılar Mahallesinde Adanalı’nın yeri olarak bilinen ve uzun yılardır metruk halde bulunan, Mahalle halkına da ciddi rahatsızlıklar veren tarihi binayı 1 Milyon 80 Bin lira bedelle kamulaştırmıştık. O tarihi binayı yeniden aslına uygun bir şekilde inşaa ederek Manisamıza kazandırmak için proje hazırlayarak restorasyon ihalesini yapmıştık. Tarihi binada titizlikle restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz yaptıkları çalışma ile ilk olarak bina içerisinde biriken kamyonlarca pislik ve molozları temizlemişlerdi. Şimdi ise yaptıkları çalışma ile aslına uygun olarak yıkılan duvarlar, iç bölmeler, çevre duvarları, ahşap zemin döşemesi ve çatı çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Ayrıca yapının daha sağlam bir şekilde olması için hem ayakta kalabilen duvarlar hem de yeni duvar içerisine kimyasal bir inşaat malzemesi enjekte edilerek duvar içerisinde de sağlamlaştırma çalışmaları da titizlikle yapılıyor. Tüm bu çalışma aşamalarını Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun onayı ve iş birliği ile yapıyoruz. Şuan itibarı ile çatı kaplamaları tamamlanmak üzere olan tarihi binamızda ekipler zemin döşemeleri, kapı, pencere ve kepenk imalatları ile iş mekândaki düzenlemeleri gerçekleştirecek inşallah bu güzel binayı Şubat ayı içerisinde tamamlayarak Manisalı halkımızın hizmetine Çocuk Kültür Sanat Merkezi olarak sunacağız” dedi.