Manisa’da ’Yaşam için nefes, nefes için temiz hava’ projesi

Yunusemre Belediyesi, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve paydaş kurum Manisa Bisiklet Kulübü Derneği sağlıklı bir toplum için el ele vererek başta çocuklar olmak üzere toplumda astım hastalığının ne olduğu, tedavisi, korunma yolları ve nelere dikkat edilmesi gerektiği hususlarında topluma bilgilendirme yapılarak farkındalık oluşturmak amacıyla ’Yaşam için nefes, nefes için temiz hava’ projesini hayata geçirdi.

Manisa’da kurumların işbirliği ile hayata geçirilen ’Yaşam için nefes, nefes için temiz hava’ projesinin tanıtımı İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonda yapılan toplantı ile gerçekleştirildi. Projenin ilk etkinliği olarak 2 Mayıs Dünya Astım Günü’nde Yunusemre Kent Konseyi önünden saat 13.00’da toplanacak bisikletli ortaokul öğrencileri buradan Yunusemre Belediyesi Botanik Parkı’na hareket edecek. Burada yapılacak olan etkinliklere ana sınıflardan belirlenen 50 öğrenci de katılarak etkinlik yarışmalar ve animasyon gösterileri renklendirilecek. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Tuncay Özer, Sağlık Bakanlığının bu yılın temasını ‘Astımınızla sağlıklı yaşayabilirsiniz’ olarak belirlediğini ifade ederek, hedef grubu olarak ana sınıfı öğrencilerini seçtiklerini belirtti.

Projenin öneminden bahseden Özer, “Bir toplumda sağlıklı bireylerin çoğunlukta olması o toplumun iyi bir sağlık düzeyine sahip olduğunun göstergesidir. Sağlık hizmetlerinin temel amaçlarından biri de her insanın temel hakkı olan sağlıklı olma. Sağlığın korunması ve sürdürülmesi konusunda onlara yol gösterici ve destek olmaktır. Günümüzün sağlık anlayışı da; birey, aile ve toplumun sağlığını koruyan, sürdüren ve geliştiren sağlık merkezli bakım yaklaşımını öngörmektedir. Bu anlayış, bireyin iyilik halini korumak, sürdürmek ve geliştirmek için davranışlar kazandırmayı ve kendi sağlığı ile ilgili doğru kararlar almasını sağlamak üzerine dayandırılmaktadır. Astım, tüm dünyada yaklaşık 300 milyon kişiyi etkilediği tahmin edilen. Ülkemizde ise yaklaşık her 100 erişkinden 5-7’si, her 100 çocuktan 13-15’i olmak üzere her yaştan bireyi etkileyebilen kronik bir hastalıktır. Astım hastalığı günümüzde tedavi ile kontrol altına alınabilmektedir. Düzenli ilaç kullanımı ve hekim kontrolü bu tedavide en önemli faktörlerdir. Doğru tedavi ile astım atakları kontrol altına alınamadığında günlük aktiviteler ciddi olarak kısıtlanmaktadır. Hasta-hekim işbirliği sayesinde yürütülecek uygun takip ve tedavi ile hastaların iş ve okul dahil günlük yaşamın içinde yer almalarını sağlamak temel hedeftir” diye konuştu.

Astım belirtilerini tetikleyen faktörler her hasta için farklı olabileceğine dikkat çeken Özer sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu nedenle hastalar kendilerini rahatsız eden bu tetikleyicileri tanımalı, iyi bilmeli ve mümkün olduğunca onlardan uzak durmalıdır. Özellikle çocukluk yaş grubunda hekimlerine danışarak ve çevresel tetikleyicilere dikkat ederek gerçekleştirilen düzenli fiziksel aktivitenin hastalığın seyrini olumlu etkilediği gösterilmiştir. Sağlıklı beslenmenin temel ilkeleri astımlı hastalar için de geçerlidir. Doktor tanılı besin alerjileri olmadıkça özel bir diyet yapmalarına gerek yoktur. Obezitesi (şişmanlık) olan astımlı hastaların doktor ve diyetisyen gözetiminde kilo vermeleri hastalıkların seyrini olumlu yönde etkileyecektir. Sonuç olarak, çağımızda astım hastalığının çok sık görülmesi nedeniyle özellikle çocuklar başta olmak üzere tüm astım hastalarını etkileyen risk faktörlerini en aza indirebilmek için, doktor kontrolleri, ilaç tedavileri, dış ve iç ortamda astım atağına neden olan tetikleyicilerin yok edilmesi ya da bunlardan korunulması, fiziksel aktivite, beslenme ve benzeri gibi birçok konunun önemi hakkında toplumumuzda bilgi düzeyinin ve farkındalığın artırılması gerekmektedir. Bu etkinlikler toplumumuzda astım hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak adına önem arz etmektedir.”