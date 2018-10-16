Manisa’da yenilenebilir enerji semineri

TURSEFF Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Semineri Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İkiz Kuleler Konferans Salonunda yapıldı.

TURSEFF ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı işbirliği ile Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Semineri, MASKİ İkiz Kuleler Konferans Salonunda yapıldı. Seminerde konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, “Küresel dünyada artan nüfus oranına bağlı olarak iklim değişikliği yaşanmakta ve bu da bazı sorunları beraberinde getirmektedir. Bu bilinçten hareketle yenilenebilir ve sürdürülebilir enerjinin önemi ortaya çıkmış, kaynakların verimli kullanılması gerektiği ne yazık ki geç de olsa insanlar tarafından kavranır duruma gelmiştir. Bu noktada rüzgâr, jeotermal ve güneş enerjisi açısından önemli kaynaklara sahip olan ülkemizin bu kaynaklarının geliştirilmesi, gerek iklim değişikliğiyle mücadele, gerekse enerjide ithal ve fosil yakıt bağımlılığının aşılması açılarından hayati öneme sahiptir. Günümüz teknolojisi ile de bu hedefi gerçekleştirmek mümkündür. Bu bağlamda bu tür çalışmaların yanı sıra yenilenebilir ve sürdürülebilir çevre projelerine büyük önem veriyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi veren Yalçınkaya, “Manisa Büyükşehir Belediyemizin ve MASKİ Genel Müdürlüğümüzün enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve yenilenebilir enerji konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili birkaç bilgi vermek isterim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün girişimleriyle şehrimizin 40 yıllık çöp sorununu 4 Ekim 2017’de hayata geçirdiğimiz Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi ile tarihe gömdük. Bu önemli tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte il genelinde bulunan vahşi depolama alanlarında rehabilite çalışmaları yaparak, bu tesislerden elektrik üretimini sağladık. Bir zamanlar patlamalarıyla, çevreye verdiği zararla gündeme gelen bu alanlar artık enerji üreten, ülke ekonomisine katkı sağlayan yerler haline geldi. İlk etapta 1 yıl içerisinde elde edilecek elektrik enerjisiyle yaklaşık 74 bin konutun aydınlatma ihtiyacı buradan karşılanacak. Daha sonra yapacağımız revizyonlarla birlikte 3 yıl içerisinde toplam 231 bin konutun aydınlatma ihtiyacını karşılayabilecek bir enerji üretim tesisi oluşturmuş olacağız” diye konuştu.

Manisa’nın büyükşehir olmasıyla birlikte yine Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün girişimleriyle Kula ve Salihli Belediyelerini de işin içine alarak Jeopark Belediyeler Birliği’nin kurulduğunu belirten Yalçınkaya, “Manisa’mızda jeotermal enerjinin verimli kullanılması ve binlerce yıllık Kula Jeoparkı’nın turizm açısından tanıtılması için bu projemiz de oldukça önemli bir yere sahip. MASKİ Genel Müdürlüğümüz kanalıyla hem Gediz hem de Kuzey Ege Havzası’nın yıllardır süre gelen kirliliğini ortadan kaldırmak adına 13 ilçemizde toplam 16 adet atık su arıtma tesisini aktif duruma getirdik. Manisa Merkezinde yapımı tamamlanmak üzere olan atık su arıtma tesisimizde de çok yakın zamanda su alımına başlayacağımızı müjdelemek istiyorum. Bunların hayata geçmesiyle birlikte Gediz Nehri’nin temizliği noktasında Manisa, üzerine düşeni çok büyük ölçüde yerine getirmiş olacak. Bu saydığım çalışmaları yaparken enerjide yerli ürün kullanımına da özen gösterdiğimizi belirtmeden geçemeyeceğim. Ayrıca güneş enerji santralleri ve panelleriyle atık su arıtma tesislerinin elektrik ihtiyacını karşılamak için çalışmalar yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Çevreci yatırımlara örnek bir belediye oldukları için gurur duyduklarını söyleyen Yalçınkaya, “Bizler Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak çevreci yatırımlarıyla örnek olan ve bu konuda öne çıkan bir belediye olmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Konuşmamın başında da belirttiğim gibi hem dünya, hem de ülkemizde nüfus artışı ile paralel bir şekilde tüketim de çok hızlı bir şekilde yükselmekte. Hal böyleyken artan nüfusun da getirdiği yoğun tüketim ile mevcut enerji kaynaklarının belirli bir süre sonra tüm insanlığa yetmeyeceği açık bir gerçek. Bu sebeple yenilenebilir enerji konusunda hem çevremizi korumak amacı ile hem de dünya üzerindeki yaşamın uzun yıllar boyunca devam edeceğini düşünerek şu anki yenilenemeyen enerji kaynaklarının yeterliliğini sağlayabilmek için Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu konuda önemli bir bilinç ve görev almaktadır. Bu duygularla TURSEFF tarafından düzenlenen ve ev sahipliği yapmaktan mutlu olduğumuz bu önemli seminerin faydalı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya’nın konuşmasının ardından kürsüye davet edilen Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, ‘Güçlü Ekonomi için Akılcı Enerji Kullanımı’ konusunda konuşma yaptı. Prof. Dr. Emre Alkin, Enerji kullanımının Dünya üzerindeki etkisi ve ülkelerin bu konu hakkındaki çalışmalarına değindi. Programda, TURSEFF Baş Mühendisi Dr. Mesut Avcı Yerel Yönetimler için Kaynak Verimliliği Potansiyelleri üzerine bilgiler verdi.

Seminere, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Şehnaz Başaran, Mahmut Bilgen, Büyükşehir ve MASKİ Daire Başkanları, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı şube müdürleri ile personelleri ve TURSEFF yetkilileri katıldı.