Manisa’dan Türkeş, Ecevit ve Demirel’e vefa

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı’nda Türkiye Cumhuriyeti’ne önemli hizmetler vermiş ve Türk siyaset tarihine damga vurmuş eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, eski Başbakan Bülent Ecevit ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in isimlerinin Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisa’ya kazandırılan Turgutlu, Salihli ve Alaşehir kavşaklarına verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerine geçilmeden önce şehitlerimizi rahmetle anan Başkan Ergün, “Geçtiğimiz hafta Batman’ın Gercüş ilçesinden hepimizin yüreğini yakan kahredici haberler aldık. Bölücü hainlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 8 evladımız şehit edildi. Bugün de Hakkari’nin Çukurca ilçesi Güven Dağı üs bölgesine güdümlü füze saldırısı sonucu 1 evladımız daha şahadete ulaştı. Bu alçakça saldırıları nefretle kınıyorum. Hain saldırıda hayatını kaybeden evlatlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu vatanı bölmek gibi haince planları olan alçaklara fırsat vermeyeceğimizi bir kez daha haykırıyoruz. Bir kez daha hepimizin başı sağ olsun” dedi.

Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı

Tüm meclis üyelerinin ve Manisalıların Cumhuriyet Bayramı’nı da kutlayan Başkan Ergün, “Bu ay ebedi başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki kahraman Türk ordusunun verdiği kurtuluş mücadelesinin zaferle noktalanmasının ardından ulusun kendi kendini yönetmesine imkan sağlayan Cumhuriyet’in ilanının 95’inci yıldönümünü ilk günkü coşku ve heyecanla kutlayacağız. Bu anlamlı ve büyük günü kutlarken, cumhuriyetin ve milli iradenin önemini en iyi şekilde idrak etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu duygularla Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor, bizlere bu kutsal vatan topraklarını emanet eden Başkomutanımız Mustafa Kemal, kahraman silah arkadaşları ve aziz atalarımızı saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun” diye konuştu.

Meclis gündem maddelerinin oylanması sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, CHP Grup Başkanvekili Zeki Bilgin, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Selendi Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın imzalarıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Turgutlu, Salihli ve Alaşehir ilçelerinde yapımına başlanan ve tamamlanmak üzere olan kavşaklara Alparslan Türkeş, Bülent Ecevit ve Süleyman Demirel’in isimlerinin verilmesine ilişkin önerge gündeme geldi.

Rahmetle andılar

Önerge oybirliğiyle kabul edilirken, önergenin oylanması sonrasında söz alan CHP Grup Başkanvekili Zeki Bilgin, “Bir döneme imza atmış değerli devlet büyüklerimizi rahmetle anıyoruz. Destek veren sizlere ve tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz de, alınan kararın önemine dikkat çekerek, Türkeş, Ecevit ve Demirel’i rahmetle andı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, “Türkiye Cumhuriyeti’ne geçmişte emek vermiş olan bu değerli 3 ismin ruhları şad olsun. Hepsinin dönemlerinde hizmet noktasında bir mührü var. Hem AK Parti, hem Cumhuriyet Halk Partisi, hem Milliyetçi Hareket Partisi’nin ortak önerileriyle bu gündeme geldi. Ruhları şad olsun” dedi.

Turgutlu kavşağına Alparslan Türkeş, Alaşehir kavşağına Süleyman Demirel ve Salihli’deki kavşağa da Bülent Ecevit isimleri verildi.

Öte yandan yine Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Köprübaşı ilçesinde yapımı tamamlanan Köprübaşı Meydanı’na da Gazi Atatürk adı verildi. Tüm maddelerin oylanmasının ardından Kasım ayı meclis toplantısının 13 Kasım Salı günü, saat 18.00’de yapılması kararlaştırılarak, birleşime son verildi.