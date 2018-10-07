Manisalı kitapseverler Kitap Fuarı’nda buluştu

Manisa’da 104 yayınevi ve 100’den fazla yazarın katıldığı Manisa 2.Kitap Fuarı on binlerce kitapseveri bir araya getirdi.Manisa 2.Kitap Fuarı, 28 Eylül’den fuarın son günü olan 7 Ekim Pazar gününe kadar kitapseverlerin akınına uğradı....

Manisa’da 104 yayınevi ve 100’den fazla yazarın katıldığı Manisa 2.Kitap Fuarı on binlerce kitapseveri bir araya getirdi.

Manisa 2.Kitap Fuarı, 28 Eylül’den fuarın son günü olan 7 Ekim Pazar gününe kadar kitapseverlerin akınına uğradı. Fuar süresince 104 yayınevi ve 100’den fazla yazar Manisalı kitapseverlerle buluştu. Manisa Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen kültür şölenini Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Manisa Celal Bayar Üniversitesi destekledi. Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Kitap Fuarı’nın açılışına 2 gün kala, daha önce vermiş olduğu desteği çekmesi, fuara ilgiyi azaltmadı. Birçok okul ve eğitim kurumu kendi imkanlarıyla fuara öğrenci taşıdı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ücretsiz servislerle vatandaşların fuara ulaşımını kolaylaştırdı. Vatandaşların yoğun ilgisi fuarın son gününde kadar devam etti.

Kendilerini ifade etme platformları sınırlı olan Manisalı yazarlar da Manisa Kitap Fuarı’nda okuyucularıyla buluşma imkanına ulaştı. Yazarlar, bir yandan okuyucularıyla kucaklaşırken, bir yandan da eserlerini tanıtma ve büyük yayınevleriyle bağlantı kurma fırsatını yakaladılar. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının, oda ve birliklerin, meslek örgütlerinin, kadın dernekleri ve kadın kooperatiflerinin de yoğun ilgi gösterdiği fuar, bir kültür şölenine dönüştü.

Fuar, her yaştan ve her kesimden kültür sanat dostları, kitapseverler ve edebiyat hayranları için, tam bir buluşma noktası oldu.