MANİSA:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 14:11

Manisalı Romanlar Vali Güvençer’e yaşadıkları sıkıntıları anlattı

Manisa Romanlar Derneği Başkanı Erdinç Avcı ve yönetim kurulu üyeleri Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’i ziyaret ederek yaşadıkları sıkıntıları aktardı.Kendilerini nazik kabulleri nedeniyle Vali Güvençer’e teşekkür eden Manisa...

Manisalı Romanlar Vali Güvençer'e yaşadıkları sıkıntıları anlattı
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Manisa Romanlar Derneği Başkanı Erdinç Avcı ve yönetim kurulu üyeleri Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’i ziyaret ederek yaşadıkları sıkıntıları aktardı.

Kendilerini nazik kabulleri nedeniyle Vali Güvençer’e teşekkür eden Manisa Romanlar Derneği Başkanı Avcı, dernek üyelerini tanıtarak dernekleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Dernek üyelerinin ev sahibi olmalarının en büyük arzuları olduğunu belirten Başkan Avcı, yaşadıkları sıkıntıları aktararak taleplerini iletti.

Vali Mustafa Hakan Güvençer de Manisa Romanlar Derneği Başkanı Avcı ve yönetimine ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, sorunlarının çözülmesi ve taleplerinin karşılanabilmesi için mevzuat kapsamında valilik olarak üzerine düşen görevi yerine getireceğini söyledi ve çalışmalarında başarılar diledi.
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