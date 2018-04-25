Manisalılar 57. Alay için yürüdü

Gençlik ve Spor Bakanlığının 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği ‘57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü’ Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri koordinesinde vatandaşlar ve sporcuların katılımıyla...

Gençlik ve Spor Bakanlığının 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği ‘57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü’ Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri koordinesinde vatandaşlar ve sporcuların katılımıyla gerçekleşti.

Hatuniye Camisinde sabah namazında İmam Hayrettin Çoban tarafından 57. Alay Çanakkale Şehitlik ve Şehadet üzerine verdiği vaaz ile başlayan program 103 yıl önce şehit düşen askerler gibi kılınan sabah namazının ardından 57. Alay’ın son yemeği olan yarma çorbası ikramı yapılarak devam etti.

Cumhuriyet Meydanında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile devam eden anma programında katılımcılar tarafından Manisa Garnizon Şehitliğine yürüyüş gerçekleştirildi. 1. Piyade Eğitim Alay Komutanlığından bir gurup asker ile Gençlik Hizmetleri Spor il Müdürlüğü öncülüğünde okullardan katılan öğrenciler, vatandaşlar ve sporcuların katılımlarıyla 102 metre uzunluğunda açılan Türk Bayrağı eşliğinde yapılan yürüyüş ile 57. Alay şehitleri anıldı.

Anma programı Manisa Garnizon Şehitliğinde başta Çanakkale olmak üzere vatan için canını feda eden tüm şehitlerin ruhlarına Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasıyla tamamlandı.

Yürüyüşe; Manisa Vali Yardımcısı Abdullah Etil, 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Sağlık İl Müdürü Dr. Necip Yemenici, Şehzadeler Gençlik Hizmetleri ve İlçe Müdürü Fatih Umut Altınışık, Yunusemre Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Levent Tokay, Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü Ömer Kutlu, Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Bilal Yurt, Özcan Özen, personel, liderler, sporcular, gönüllü gençler ve vatandaşlar katıldı.