MANİSA:
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03 Temmuz 2018 Salı 16:55

Manisalılar ‘İdam’ istedi

Arka arkaya işlenen çocuk istismarı ve cinayetlerine tepkiler artarak devam ederken Manisa’da da bir grup vatandaş hazırladıkları döviz ve pankartlarla tepkilerini dile getirip bu tip suçlar için idam cezasının getirilmesini istedi.Ankara Polatlı’da...

Manisalılar ‘İdam' istedi
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Arka arkaya işlenen çocuk istismarı ve cinayetlerine tepkiler artarak devam ederken Manisa’da da bir grup vatandaş hazırladıkları döviz ve pankartlarla tepkilerini dile getirip bu tip suçlar için idam cezasının getirilmesini istedi.

Ankara Polatlı’da bir haftadır aranan 8 yaşındaki Eylül’ün bir cani tarafından katledilmesi ve 18 gündür kayıp olan Ağrılı 4 yaşındaki Leyla’nın cansız bedenine ulaşılmasıyla tüm yurt genelinde olduğu gibi çocuk cinayetlerine karşı eylemler Manisa’da da gündeme geldi.

İstismar olaylarına tepki göstermek için bir araya gelen bir grup vatandaş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplanarak eylem yaptı. Eylemde “Minik bedenime, minik yüreğime dokunma”, “Hadım değil, idam istiyoruz”, “ Bir çocuğun çıkaramadığı ses olmak zorundayız”,” Gözlerin rengi ne olursa olsun acının rengi aynıdır” yazılı pankartlarla tepki gösterdi. Eyleme minik çocuklar da katılarak yaşıtlarının uğradığı zulme dur demeleri dikkat çekti.

Eylemde grup adına konuşan Suna Yalvaç, susan, susturulan susmak zorunda bırakılan herkesin sesi olmak için toplandıklarını belirterek şunları söyledi: “Öldürülen işkence gören Leyla, Eylül, Irmak ve daha nice ismini saymaktan üzüntü duyduğumuz ve son 3 yıl içinde 13 bin çocuk istismarı mağduru olan evladımızın gerek hapishanelerde gerekse kaçak durumda bizlerin arasında dolaşan insan görünümlü yaratıkların idamını istiyoruz. Bunun için devlet kademelerinin en üst ve en alt tabakalarından gerekenin yapılmasını istiyoruz.”

Konuşmaların ardından grup, ‘Ben Eylül’ün, Irmak’ın ve daha nice masumun annesiyim”, ‘Artık ateş sadece düştüğü yeri yakmasın’, ‘Susma Manisa susma Türkiye’ diye slogan attı. Eylem sonrası, grup olaysız şekilde dağıldı.
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