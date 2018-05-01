MANİSA:
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01 Mayıs 2018 Salı 13:43

Manisalılardan ’Hünerli Eller’e yoğun ilgi

Şehzadeler Belediyesi tarafından Şemsiyeli Sokak içerisinde kurulan Hünerli Eller Pazarı’nda Manisalı ev hanımlarının hazırlayıp satışa sunduğu ürünler büyük ilgi görüyor.Manisa’da havaların ısınması ile birlikte sokaklarda hareketlilik...

Manisalılardan 'Hünerli Eller'e yoğun ilgi
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Şehzadeler Belediyesi tarafından Şemsiyeli Sokak içerisinde kurulan Hünerli Eller Pazarı’nda Manisalı ev hanımlarının hazırlayıp satışa sunduğu ürünler büyük ilgi görüyor.

Manisa’da havaların ısınması ile birlikte sokaklarda hareketlilik başladı. Güzel havaları değerlendirmek isteyen vatandaşların en çok ziyaret ettiği noktalardan biri de Şehzadeler Belediyesi Hünerli Eller Pazarı oldu. Ev hanımları tarafından yapılan el emeği ürünlerin bulunduğu Hünerli Eller Pazarı stantları vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Haftanın belli günlerinde Şemsiyeli Sokak’ta hizmet verecek olan Hünerli Eller Pazarı’nda satışlar yaz ayları boyunca devam edecek. Manisalı ev hanımları sattıkları ürünlerle aile bütçelerine katkı sağlama imkanı buluyor.
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