Manisa’nın kurutulmuş domatesleri dünya pazarında

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde sergilenerek kurutulan domatesler başta Avrupa ülkeleri olmak üzere pek çok ülkeye ihraç edilerek ekonomiye önemli katkı sağlanıyor.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde yetiştirilen domatesler, kurutulmak üzere kesilerek sergilerdeki yerini almaya başladı. Geçtiğimiz yıllara göre domates üretimi artan Saruhanlı ilçesinde kuru domates ihracatı önemli bir gelir kapısı haline geldi. Saruhanlı ilçesine bağlı Develi Mahallesinde tarımı yapılan domatesler kurutulduktan sonra tesislerde işlenerek başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Kanada ve Rusya gibi pazarlara ihraç ediliyor. Domateslerin kurutulduğu sergilerde inceleme yapan domates işleme tesisi görevlisi Kimya Teknikeri Yağmur Kaya, domateslerin kurutulma işlemi sırasında kesilerek tuzlandığını belirterek "Domatesler işçilerimiz tarafından toplanıp burada sergi alanına getiriliyor. Burada yine işçilerimiz tarafından kesilip sergileme işlemi yapılıyor. Sergileme yapılan domateslerde dikkat ettiğimiz husus domatesler kesildikten sonra tuzlanmasıdır. Tuzlanmayan domatesler hemen çürüyor. Domatesler ortalama bir hafta içerisinde kuruyor. Sadece serip bırakmıyoruz. Gıda mühendislerimiz ve teknikerlerimiz sürekli olarak sergi alanındaki domateslerin nem değerlerini kontrol ediyor. Domatesin çok nemli ve çok kuru olmasını istemiyoruz. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra Sergi alanından toplayıp işletmemize götürüyoruz. Bantlarımızda ayrım işlemi gerçekleşiyor. Ve daha sonra paketleme işlemi yapıp dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç ediyoruz. Manisa olarak ihraç ettiğimiz ülkeler arasında İtalya, Yunanistan, Kanada, Rusya geliyor. Önümüzdeki süreçte ise hedefimiz Amerika’ya kuru domates ihracatı yapmaktır. Önümüzde 3 ay kadar uzun bir süre var. Bizim amacımız daha çok üretim yapıp ülke ekonomisine katkı sağlamak ve daha çok vatandaş çalıştırıp istihdam sağlamaktır" dedi.

"Üreticimiz fiyatlardan memnun olacaktır"

Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur üreticinin şimdilik fiyatlardan memnun olmadığını ancak ilerleyen günlerde fiyatların artabileceğini belirterek, "Üzümün başkenti Saruhanlı’da geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl kuru domates üretimi artmıştır. Üreticilerimiz şimdilik fiyatlardan memnun değil. Biraz daha bekledikleri zaman görecekler ki fiyatlar kendilerini memnun edecektir. Benim onlardan ricam umutsuzluğa kapılmadan biraz daha sabretmeleridir. Aynı zamanda Saruhanlı’da üretilen kuru domateslerin dünya pazarında yer bulması bizleri elbette çok memnun ediyor" diye konuştu.