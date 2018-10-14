Manisaspor puanla tanıştı

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. haftasında Manisa’da oynanan karşılamada Manisaspor ile Gümüşhanespor 1-1 beraber kaldı. Ligdeki ilk puanını alan Manisaspor puanını eksi 9’dan eksi 8’e yükseltti.
Stat: Manisa 19 Mayıs Stadı
Hakemler: Burak Taşkınsoy xx, Mehmet Akıncık xx, Murat Tuğberk Curbay xx
Manisaspor: Zafer xx, Berk xx, İlkay xx, Timur xx, Akın xx (Dk. 86 Uğur ?), Okan xx (Dk. 90+3 Ulaş Doğuş ?), Kemal xx, Anıl x (Dk. 63 Ömer Buğdaycı x), Furkan xx, Atilla xx, Bayram xx
Teknik Sorumlu: Mustafa Ati Göksu
Gümüşhanespor: Mesut xx, Fırat xx, Hüseyin Çolak xx, Musa Sinan xx (dk. 62 Onur x), Kadir xx (Dk. 80 Mehmet Menderes x), Tufan xx (Dk. 72 Hüseyin Altuğ x), Azad Kevin xx, Murat xx, Faruk xx, Mehmet Cansın xx, Furkan xx
Teknik Sorumlu: Ziyaeddin Doğan
Sarı Kartlar: Bayram, Ömer Buğdaycı, Okan (Manisaspor), Hüseyin Çolak, Faruk (Gümüşhanespor)Goller: Dk. 65 Mehmet Cansın (Gümüşhanespor) Dk. 73 Ömer Buğdaycı (Manisaspor)