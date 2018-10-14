MANİSA:
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14 Ekim 2018 Pazar 11:47

Manisaspor puanla tanıştı

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. haftasında Manisa’da oynanan karşılamada Manisaspor ile Gümüşhanespor 1-1 beraber kaldı. Ligdeki ilk puanını alan Manisaspor puanını eksi 9’dan eksi 8’e yükseltti.Stat: Manisa 19 Mayıs StadıHakemler: Burak Taşkınsoy...

Manisaspor puanla tanıştı
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. haftasında Manisa’da oynanan karşılamada Manisaspor ile Gümüşhanespor 1-1 beraber kaldı. Ligdeki ilk puanını alan Manisaspor puanını eksi 9’dan eksi 8’e yükseltti.

Stat: Manisa 19 Mayıs Stadı

Hakemler: Burak Taşkınsoy xx, Mehmet Akıncık xx, Murat Tuğberk Curbay xx

Manisaspor: Zafer xx, Berk xx, İlkay xx, Timur xx, Akın xx (Dk. 86 Uğur ?), Okan xx (Dk. 90+3 Ulaş Doğuş ?), Kemal xx, Anıl x (Dk. 63 Ömer Buğdaycı x), Furkan xx, Atilla xx, Bayram xx

Teknik Sorumlu: Mustafa Ati Göksu

Gümüşhanespor: Mesut xx, Fırat xx, Hüseyin Çolak xx, Musa Sinan xx (dk. 62 Onur x), Kadir xx (Dk. 80 Mehmet Menderes x), Tufan xx (Dk. 72 Hüseyin Altuğ x), Azad Kevin xx, Murat xx, Faruk xx, Mehmet Cansın xx, Furkan xx

Teknik Sorumlu: Ziyaeddin Doğan

Sarı Kartlar: Bayram, Ömer Buğdaycı, Okan (Manisaspor), Hüseyin Çolak, Faruk (Gümüşhanespor)

Goller: Dk. 65 Mehmet Cansın (Gümüşhanespor) Dk. 73 Ömer Buğdaycı (Manisaspor)
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