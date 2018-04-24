MASKİ Genel Müdürü Coşkun: 'İyi ki Manisalıyız'

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Manisalılar Platformu tarafından düzenlenen kahvaltı programına katılarak il genelinde yürütülen çalışmalar ve dernek faaliyetleri ile ilgili istişarelerde bulundu.Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ)...

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Manisalılar Platformu tarafından düzenlenen kahvaltı programına katılarak il genelinde yürütülen çalışmalar ve dernek faaliyetleri ile ilgili istişarelerde bulundu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Manisalılar Platformu Başkanı Yunus Emre Şahin ve yönetimi tarafından organize edilen kahvaltı programına katıldı. Platformun, İkiz Kuleler Oda ve Dernekler binasında düzenlediği kahvaltısında, MASKİ’nin Manisa’nın 17 ilçesinde hayata geçirdiği altyapı çalışmaları ile ilgili istişarelerde bulunuldu. Dernek faaliyetlerine ilişkin konuların da görüşüldüğü toplantıda, ilçe derneklerinin de talepleri dinlenerek ortak çözümler masaya yatırıldı. MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, “Manisamız, 17 ilçesiyle uyum içerisinde hareket eden bir kent olma özelliğini taşıyor. Bu noktada ilçelerimizde yer alan sivil toplum kuruluşları elbette ki büyük bir yer tutmaktadır. Hepimiz,yaşadığımız bu güzel şehrimize en iyi hizmeti sunabilmenin mücadelesi içerisinde farklı alanlarda çalışma yürütüyoruz. Bu amaçla da, birlik ve beraberliğimizi sürdürmek için sürekli istişare halindeyiz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi iyi ki Manisalıyız, iyi ki Manisa’da yaşıyoruz” dedi.