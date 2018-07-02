MANİSA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:36

MASKİ’den öğrencilerin eğitimine katkı

MASKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı, kurum bünyesinde görev yapan stajyerlere atıksu arıtma tesislerinin işleyişini uygulamalı olarak Akhisar Atıksu Arıtma Tesisi’nde anlattı. Gezi sonrasında öğrenciler üniversitede...

MASKİ'den öğrencilerin eğitimine katkı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

MASKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı, kurum bünyesinde görev yapan stajyerlere atıksu arıtma tesislerinin işleyişini uygulamalı olarak Akhisar Atıksu Arıtma Tesisi’nde anlattı. Gezi sonrasında öğrenciler üniversitede aldıkları pratik eğitimi iyi bir şekilde pekiştirdiklerini belirtti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, geleceğin mühendislerinin gelişimine de katkı veriyor. MASKİ, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan stajyer öğrencilerin teknik açıdan kendilerini geliştirmeleri için tesislere geziler düzenleniyor. Bu kapsamda, Atıksu Arıtma Daire Başkanı Gökhan Çevik, dairelerinde görev yapan stajyer öğrenciler ile birlikte Akhisar Atıksu Arıtma Tesisini gezdi. Ziyaret boyunca öğrencilere tesisin işleyişi ile ilgili bilgiler, tüm üniteler üzerinden tek tek anlatıldı. Kurum bünyesinde görev yapan stajyer öğrenciler, bu gezi sayesinde üniversitede aldıkları eğitimi sıkı bir şekilde pekiştirdiklerini belirtti.

“Gezilerimiz devam edecek”

Atıksu Arıtma Daire Başkanı Gökhan Çevik, bünyelerinde görev yapan geleceğin mühendislerinin gelişimine de katkıda bulunmak için çalıştıklarını belirterek, “Daha sağlıklı ve temiz bir Manisa için 16 atıksu arıtma tesisini başarılı bir şekilde işletiyoruz. Bu örnek tesislerimizin işleyiş sürecini idaremiz bünyesinde stajyer olarak görev yapan öğrencilerimize de uygulamalı olarak aktarıyoruz. Gerek ben gerek de mühendis arkadaşlarımız, öğrencilerimizin gelişimine katkıda bulunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Öğrencilerimiz ile birlikte Akhisar’da bulunan atıksu artıma tesisini ziyaret ederek, faydalı bir geziye imza attık. Öğrencilerimiz merak ettikleri soruları sordular, bizler de cevapladık. Gezilerimiz devam edecek” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku