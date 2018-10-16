MANİSA:
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16 Ekim 2018 Salı 12:05

MAYFU sektör temsilcileri ile ayakkabıcıları buluşturuyor

Manisa’da ayakkabı sektörü temsilcilerini bir araya getiren Manisa Ayakkabı ve Moda Fuarı (MAYFU) 17 Ekim Çarşamba günü ziyaretçilerine kapılarını açacak. Vatandaşlara kapalı olacak olan fuarı yabancı ülkelerden de sektör temsilcilerin...

MAYFU sektör temsilcileri ile ayakkabıcıları buluşturuyor
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Manisa’da ayakkabı sektörü temsilcilerini bir araya getiren Manisa Ayakkabı ve Moda Fuarı (MAYFU) 17 Ekim Çarşamba günü ziyaretçilerine kapılarını açacak. Vatandaşlara kapalı olacak olan fuarı yabancı ülkelerden de sektör temsilcilerin ziyaret etmesi bekleniyor.

Türkiye’nin önemli deri ayakkabı merkezlerinden biri olan Manisa’da bu yıl 5’incisi düzenlenecek olan fuarda 30 ayakkabı sektörü temsilcisi 2018 sonbahar-kış kreasyonlarını tanıtacak. 17 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’te resmi açılış gerçekleştirilecek olan fuarda üreticiler, toptancılar, distribütörler, sektörel kurum ve kuruluşlar ile tasarımcılar katılacak. Fuar sektörel olması nedeniyle vatandaşlara kapalı olacak.

MAYFU, 20 Ekim Cumartesi gününe saat kadar 10.00 ile 19.00 saatleri arasında sektör temsilcilerini ağırlayacak. Fuarı yabancı ülkelerden sektör temsilcileri de ziyaret edecek.
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