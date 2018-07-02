MCBÜ’lü öğrencilerden ’İdrar kaçırma kaderiniz değil’ projesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında ‘‘İdrar kaçırma kaderiniz değil, doktorunuza başvurun’’ adı altında proje hazırladı.

MCBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi "Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği" dersi kapsamında, öğretim elemanları Doç. Dr. Emre Yanıkkerem ve Araştırma Görevlisi Özge Baydar önderliğinde, hemşirelik bölümü öğrenciler tarafından ‘‘İdrar kaçırma kaderiniz değil, doktorunuza başvurun’’ isimli bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi. Projeye MCBÜ hemşirelik bölümü 3.sınıf öğrencilerinden Ceyda Avcı, Funda Aşkaroğlu, Hatice Şahin, Yağmur Alacalı, Sude Balta ve Büşranur Kırkız katıldı. MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi’nde her salı 09-16.00 saatleri arasında yürütülen projede; hastaneye başvuran kadınlara ürinerin kontinans (idrar kaçırma) çeşitleri, risk faktörleri ve önlemeye yönelik sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına ilişkin broşürler dağıtılıp, konuyla ilgili bilgi verildi. İdrar kaçırmanın kadınlarda çok sık görülen bir sağlık sorunu olduğunu belirten Doç. Dr. Emre Yanıkkerem, bu durumun kadınlarda oluşturduğu utanma duygusu nedeniyle, kadınların hastanelere geç başvurduğunu, öğrencilerin bu konudaki farkındalığının örnek oluşturacağını vurgulayarak, MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimliğine etkinliğe verilen destek için teşekkür etti.