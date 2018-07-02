Mektebim Manisa Kampüsünden başarılı öğrencilere burs

Mektebim Manisa Kampüsü tarafından yapılan açıklamada, Mektebim Anadolu Lisesi veya Mektebim Fen Lisesini tercih edecek öğrencilere başarılı oldukları oranda burs vereceği bildirildi.Mektebim Okulları Manisa’ya iddialı girdi. İlk olarak...

Mektebim Manisa Kampüsü tarafından yapılan açıklamada, Mektebim Anadolu Lisesi veya Mektebim Fen Lisesini tercih edecek öğrencilere başarılı oldukları oranda burs vereceği bildirildi.

Mektebim Okulları Manisa’ya iddialı girdi. İlk olarak Anemon Otelde Kurucu Başkan Ümit Kalko’nun başkanlığında Lansmanı yapılan, hemen ardından Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Kanca ile Kampüs Müdürü olarak anlaşarak dikkatleri üstüne çeken Mektebim Okulları, Ramazan ayında tüm Manisalıları Cumhuriyet Meydanında İftar sofrasında ağırlayıp, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde görev yapan okul müdürlerine Giritligil Otelde Genel Müdür Yardımcısı Didem Karataş’ın katılımıyla tanıtım toplantısı yaptı.

Tanıtım faaliyetlerini hızla devam ettiren Mektebim Manisa Kampüsü şimdi de liseye gidecek öğrencilere başarılı oldukları oranda burs vereceğini duyurdu. Yapılan açıklamada Mektebim Okulları Anadolu Lisesi veya Fen Lisesini seçecek öğrencilerden yüzdelik dilimde yüzde 0,01-0,19 arasında olan öğrencilere yüzde 100, yüzde 0,20-0,99 olanlara yüzde 90, yüzde 1-3,99 olanlara yüzde 75, yüzde 4-5,99 olanlara yüzde 60, yüzde 6-6,99 olanlara yüzde 50, yüzde 7-12 arasında olanlara da yüzde 40 burs verileceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada ayrıca Mektebim Manisa Kampüsünün 1 Eylül tarihinde eğitim öğretime başlayacağı da bildirildi. Bu arada Mektebim Manisa Kampüsündeki ilkokul müdürünün Abdullah Emeksiz, lise müdürünün ise Ömer Kayalar olduğu açıklandı.