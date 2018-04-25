Mesir Kupası’nda Manisa BBSK farkı

Bireysel ve takım oyunlarında elde ettiği derecelerle adından sıkça söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nde bir başarı da atıcılık branşından geldi. Bu sene 9. kez düzenlenen Mesir Kupası Skeet Yarışmalarında yeşil-beyazlı...

Bireysel ve takım oyunlarında elde ettiği derecelerle adından sıkça söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nde bir başarı da atıcılık branşından geldi. Bu sene 9. kez düzenlenen Mesir Kupası Skeet Yarışmalarında yeşil-beyazlı genç sporcular elde ettikleri derecelerle farkını ortaya koydu.

Manisa Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü önderliğinde düzenlenen Mesir Kupası Skeet Yarışmaları bu yıl 9. kez düzenlendi. Yarışmalarda Manisa Büyükşehir Belediyespor adına mücadele eden genç sporcularda önemli dereceler elde etti. Bu kapsamda yeşil-beyazlı sporcular Ladin Sarıgül genç bayanlarda 2. olurken, Osman Ordu da genç erkeklerde 2. oldu. Bir diğer yeşil-beyazlı sporcu Melis Ordu da yıldız bayanlarda zirvede yer aldı. Yarışları takip eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu ve Manisa Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Mehmet Palabıyık da sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.