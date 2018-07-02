MHP’li Akçay mazbatasını aldı

Milliyetçi Hareket Partisi’nden 27. dönemde milletvekili seçilen Erkan Akçay, Manisa Adalet Sarayına gelerek mazbatasını aldı.

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimi sonucuna göre milletvekili seçilen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Adalet Sarayı Konferans salonunda mazbatasını aldı. İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ramazan Uçak ve Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu, MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay’a mazbatasını takdim etti. Mazbatasını aldıktan sonra açıklama yapan Akçay, “24 Haziran’da ülkemiz Türkiye çok başarılı, güvenli ve dünyaya örnek bir seçimi gerçekleştirmiştir. 24 Haziran öncesi TBMM’ye gelen yabancı heyetlere Türkiye’nin seçim tecrübesi bakımından dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olduğunu ifade etmiştim ben MHP Grup Başkan Vekili olarak. Hem katılım oranının yüksekliği hem de seçim güvenliği ve sağ salim huzur içerisinde ve demokrasinin amacına uygun bir şekilde gerçekleştiğini, 24 Haziran’da bu şekilde ve son derece başarılı geçti. Bilhassa Manisa’da bu konuda hem Türkiye’ye hem dünya ve Avrupa’ya da örnek bir il olmuştur. Seçimlerin en iyi şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan seçim kurulu başkanlarına üyelerine ve seçimlerde görev alan bütün kamu görevlilerine ve MHP temsilcisi arkadaşlarıma teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Ve bu mazbatayı da önümüzdeki pazar günü yapacağımız yeminden sonra başlayacağımız yasama görevinde bundan evvelki edindiğimiz tecrübeler ışığında çok daha güçlü ve daha fazla çalışacağıma sizlerin huzurunda da söz veriyorum. Allah utandırmasın, Allah hepimizi muvaffak etsin.” diye konuştu.

Akçay, 23., 24. 25. ve 26. dönemde de Manisa milletvekili olarak görev yapmıştı.