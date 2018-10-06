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06 Ekim 2018 Cumartesi 16:08

MHP’li başkan görevinden istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Selendi İlçe Başkanı Himmet Kurukoç görevinden istifa etti.2017 yılı mayıs ayında yapılan kongrede görevine başlayan 72 yaşındaki MHP Selendi İlçe Başkanı Himmet Kurukoç sağlık problemleri nedeniyle...

MHP'li başkan görevinden istifa etti
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Selendi İlçe Başkanı Himmet Kurukoç görevinden istifa etti.

2017 yılı mayıs ayında yapılan kongrede görevine başlayan 72 yaşındaki MHP Selendi İlçe Başkanı Himmet Kurukoç sağlık problemleri nedeniyle görevinden istifa etti.

İstifa dilekçesini sunan Himmet Kurukoç yaptığı açıklamada, "2017 yılında partimizin desteği ile seçildiğim çok sevdiğim Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı görevinden sağlık sorunlarım nedeniyle istifa ettim. Ancak yıllarca emek verdiğimiz partimizden kopmadan bundan sonrada sağlığımın elverdiği ölçülerdeki her türlü görevi ifa etmem kaydı şartı ile ayrılma kararı aldım. Çok zor olan bu kararı önümüzdeki yerel seçimlerin propaganda hareketliliğine ayak uyduramayacağım kanısı ile almak mecburiyetinde kaldım. İlçe başkanlığım süresince parti tüzüğü ve disiplinine uygun bir yönetim sergilediğim kanaatindeyim. Bu süreçte sağlığımla ilgili darda kaldığımda elimden tutarak desteklerini hiç eksik etmeyen parti teşkilatlarımıza ve belediye başkanlarımıza en içten duygularımla saygı ve teşekkürlerimi arz ediyorum" dedi.

2003-2006 yıllarında da Selendi İlçe Başkanlığı görevinde bulunan Himmet Kurukoç’un istifası ile boşalan göreve Çortak Mahalle Muhtarı olan yönetim kurulu üyesi Mehmet Karabulut’un atanması bekleniyor.
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