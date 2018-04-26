MHP’li başkan istifasını verdi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinin MHP’li Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban 24 Haziran tarihinde yapılacak olan genel seçimlerde milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa ettiği öğrenildi. Başkan Karaçoban’ın istifasının...

Manisa’nın Alaşehir ilçesinin MHP’li Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban 24 Haziran tarihinde yapılacak olan genel seçimlerde milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa ettiği öğrenildi. Başkan Karaçoban’ın istifasının ardından yarın bir açıklama yapması bekleniyor.

Alaşehir Beleidye Başkan Yardımcılığı görevindeyken, Alaşehir Belediye Başkanı Kadir Daş’ın genel seçimler nedeniyle istifa etmesi üzerine, 15 Mart 2011 tarihinde toplanan Alaşehir Belediye Meclisince oy çokluğuyla Alaşehir Belediye Başkanlığına seçilen Karaçoban daha sonra girdiği seçimi de kazanarak 7 yıldır başkanlık görevini yürütüyordu. İyi derecede İngilizce bilen Dr. Gökhan Karaçoban, evli ve iki çocuk babası.