MANİSA:
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24 Temmuz 2018 Salı 16:09

Millet kıraathanesi kitapseverlerden yoğun ilgi görüyor

Yunusemre Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay açılan ve Manisa’da ilk olma özelliği taşıyan Millet Kıraathanesi her yaştan kitapseverlere hizmet veriyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından vatandaşlara müjdelenen ve ücretsiz...

Millet kıraathanesi kitapseverlerden yoğun ilgi görüyor
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Yunusemre Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay açılan ve Manisa’da ilk olma özelliği taşıyan Millet Kıraathanesi her yaştan kitapseverlere hizmet veriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından vatandaşlara müjdelenen ve ücretsiz olarak Ege Bölgesi’nde ilk kez Yunusemre Belediyesi tarafından hizmete açılan Millet Kıraathanesi, her yaş grubundan kitapseveri ağırlıyor. Kaynak Mahallesi 4000 sokak No: 1 / D adresinde vatandaşlara hizmet veren Millet Kıraathanesi, vatandaşların kitap okuduğu, öğrencilerin sınavlara hazırlandığı alan rağbet görüyor.

Açıldığı günden bu yana gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini aktaran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, başlattıkları kitap kampanyasının da devam ettiğini belirtti. Okurları kitap bağışında bulunmaya davet eden Başkan, “Geçtiğimiz aylarda törenle açtığımız Ege Bölgesi’nde ilk olan Millet Kıraathanemizden her kesimden vatandaşlarımız faydalanıyor. Yetişkinlerimiz kitap okurken çocuklarımız hem kitap okuyor hem de sınavlara hazırlanıyor. Ben tüm vatandaşlarımızı buraya kitap bağışında bulunmaya davet ediyorum. Buraya bağışlayacakları kitaplardan birçok insan faydalanacak” dedi.

Millet Kıraathanesi’nde kitap okuyup test çözen öğrenciler de kendilerine bu imkanı tanıyan Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür etti. Zengin kaynakları, sakin ortamı dolayısıyla burada sınava hazırlanma imkanı bulduğunu ifade eden Emin Özünlü, sık sık Millet Kıraathanesi’ne geldiğini belirterek, “Her geldiğimde kitap alıp okuyorum. Bence burası bizler için çok faydalı. Bu alan açıldıktan sonra evimize de yakın olduğundan dolayı bizler için çok iyi oldu. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim” dedi. 11 yaşındaki Yiğit Demirel ve Emir Alp Çoban düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: “Bu alanda kitap okuyoruz, test çözüyoruz. Böyle bir yer kazandırdıkları için Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye çok teşekkür ederiz” diye konuştu.
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