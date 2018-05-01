Milletvekili aday adayı Karaçoban İYİ Parti’ye katıldı

Alaşehir’de MHP’den belediye başkanlığı görevini yürütürken, 24 Haziran seçimleri için istifa ederek İYİ Parti’den milletvekili aday adayı olan Dr. Gökhan Karaçoban, düzenlenen törenle İYİ Parti rozetini takıp, partiye katılım...

Alaşehir’de MHP’den belediye başkanlığı görevini yürütürken, 24 Haziran seçimleri için istifa ederek İYİ Parti’den milletvekili aday adayı olan Dr. Gökhan Karaçoban, düzenlenen törenle İYİ Parti rozetini takıp, partiye katılım belgesini imzaladı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, 7 yıldır belediye başkanlığı yapan ve İYİ Parti’den milletvekili aday adayı olabilmek için görevinden istifa Gökhan Karaçoban, kalabalık bir grupla İYİ Parti Alaşehir İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Partinin lokalinde düzenlenen törende Karaçoban, parti rozetini takarak katılım belgesini imzaladı. Karaçoban’a parti rozetini İYİ Parti Alaşehir İlçe Başkanı Tahsin Okumuş taktı. Törende Tahsin Okumuş, “Türkiye’de demokrasi tıkandı. Tıkanan siyasete genel başkanımız Meral Akşener ‘Biz varız, demokrasiye sahip çıkacağız’ dedi. Bu cennet vatan üzerinde yaşayan vatandaşlar olarak demokrasiden yana tavır koyacağız. Halkımızda heyecan var. 7 yıldır Alaşehir Belediye başkanlığı yapan Gökhan Karaçoban, partimize katılarak, demokrasiden yana tavır koydu" dedi.

Okumuş’un ardından söz alarak partililere hitap eden İYİ Parti Manisa Milletvekili Aday Adayı Gökhan Karaçoban da “Ben 7 yıldır MHP’li birisi olarak belediye başkanlığı yaptım. 7 yıl siyasi beyanat vermemeye dikkat ettim. Bu tıkanmışlığın önüne geçmek adına, sizinle birlikte gönül birliği içinde beraber çalışmak için sizin içinize geldim. Ülkenin ihtiyacı olan reçeteler bizdedir. 3 Kasım 2019’a kadar bu ülkeyi taşıyamazlardı. Ama bu kadar da erken bir seçime gerek yoktu. Üretilmeyen bir şeye teşvik verdiğimiz sürece batarsınız. Şili’den barbunya, Kanada’dan mercimek getirirsen bu ülke kalkınamaz. Hiç merak etmeyin Türkiye iyi olacak” diye konuştu.