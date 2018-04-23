MANİSA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Nisan 2018 Pazartesi 17:25

Minikler bayramlarını kutladı

Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları renkli gösterilere sahne oldu. Öğrencilerin hazırladıkları gösteriler büyük beğeni topladı.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk...

Minikler bayramlarını kutladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları renkli gösterilere sahne oldu. Öğrencilerin hazırladıkları gösteriler büyük beğeni topladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98’inci yıldönümü kutlamaları coşkuyla devam ediyor. Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 740 öğrencinin eğitim gördüğü Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde tören düzenlendi. Törene Ahmet Bedevi Mahallesi Muhtarı Turan Şahin, Okul Müdürü Şükrü Cansever, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı.

Okul Müdürü Şükrü Cansever, yaptığı konuşmada bütün çocukların bayramını kutlayarak öğrencileri hazırlayan öğretmenlere teşekkür etti.

Öğrenciler yaptıkları gösterilerle büyük beğeni toplarken, bayramlarını doyasıya kutladı. Veliler de çocukların coşkularına ortak oldu. Özellikle bazı öğrenciler Kurtuluş Savaşı’nda yaşanan zorlukları “Mustafa Kemal’in Kağnısı” isimli gösteriyle anlatması izleyicilerden büyük alkış aldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku