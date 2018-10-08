MANİSA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 12:11

Motosiklet savrulan sürücü ağır yaralandı

Manisa’nın Kula ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosikletten savrulan sürücü ağır yaralandı.Kaza, saat 10.30 sıralarında Bakacak Caddesi Gargar Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Günay Metin (42), 45...

Motosiklet savrulan sürücü ağır yaralandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Manisa’nın Kula ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosikletten savrulan sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Bakacak Caddesi Gargar Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Günay Metin (42), 45 RA 3561 plakalı motosikletiyle Bakacak Caddesi istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halindeyken motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek Gargar Mevkiinde devrildi. Devrilen motosikletten savrulan Metin, kazayı gören vatandaşlar tarafından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilen motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku