Motosiklet savrulan sürücü ağır yaralandı

Manisa’nın Kula ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosikletten savrulan sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Bakacak Caddesi Gargar Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Günay Metin (42), 45 RA 3561 plakalı motosikletiyle Bakacak Caddesi istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halindeyken motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek Gargar Mevkiinde devrildi. Devrilen motosikletten savrulan Metin, kazayı gören vatandaşlar tarafından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilen motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.