Mülteci çocuklar için 23 Nisan şenliği

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) Manisa Çok Yönlü Destek Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98. yılı dolayısıyla Suriye’den, Afganistan’dan 7 öğrencinin eğitim gördüğü Yunusemre...

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) Manisa Çok Yönlü Destek Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98. yılı dolayısıyla Suriye’den, Afganistan’dan 7 öğrencinin eğitim gördüğü Yunusemre ilçesindeki Mahidevran Anaokulu işbirliğiyle 23 Nisan Çocuk Şenliği etkinliği gerçekleştirdi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Türk ve mülteci öğrencilerin yanı sıra okula gitmeyen mülteci çocuklar da katılırken, minik öğrenciler ellerinde Türk bayraklarını salladı.

SGDD-ASAM ve Mahidevran Anaokulu işbirliğiyle okulun bahçesinde Türk ve mülteci çocuklar için 23 Nisan Çocuk Şenliği etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe Manisa Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül de katılarak çocukların mutluluklarına ortak oldu. Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Türk ve mülteci öğrencilerin yanı sıra okula gitmeyen mülteci çocuklar da katılarak ellerindeki Türk bayrakları ile coşkuya ortak oldu.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Azize Nalan Şükür, amaçlarının Türk ve mülteci öğrencilerin kaynaşması olduğunu ifade etti. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Manisa İl Temsilcisi Furkan Devran Sarıbaş, çocukların dini, dili, ırkı fark etmeksizin çocuk olması, bu bayramın da bütün çocuklara armağan edilmiş olması vesilesiyle böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini kaydetti. Sarıbaş, sığınmacı, mülteci çocuklarla Türk çocuklarının bir arada olmasının önemli olduğunu vurgulayarak, emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti. Manisa Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe de velilere seslenerek, “Mahallenizdeki mülteci vatandaşlarla yardımlaşma içinde olun” çağrısı yaptı. Şenlik öğrencilerin ve protokol üyelerinin 23 Nisan yazılı pastayı kesmesiyle sona erdi.