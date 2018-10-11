MANİSA:
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11 Ekim 2018 Perşembe 10:34

MÜSİAD’dan enflasyonla mücadeleye destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şube Başkanı Resit Ürper, enflasyonla mücadelede hükümete destek olacaklarını açıkladı.MÜSİAD Manisa Şube Başkanı Reşit Ürper yaptığı açıklamada enflasyonla mücadele için...

MÜSİAD'dan enflasyonla mücadeleye destek
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şube Başkanı Resit Ürper, enflasyonla mücadelede hükümete destek olacaklarını açıkladı.

MÜSİAD Manisa Şube Başkanı Reşit Ürper yaptığı açıklamada enflasyonla mücadele için hükümete destek olduklarını söyledi. Ürper, "Türkiye’nin büyük sermaye güçlerinden biri olan MÜSİAD üzerine düşen görevi yapmaya hazırdır. Ekonomi yönetimimizin enflasyonla topyekun mücadele kararlılığını sonuna kadar desteklediğimizi, verimli üreterek, israfı önleyerek, ekonomideki kısa süreli dalgalanmalara karşı sürdürülebilir etkili bir mücadele için bugünkü ekonomik şartları dikkate alarak üyelerimizle elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Üretimde, ticarette, sermayede, millileşme ve stratejik planlama ile paramızın değerinin korunmasını sağlamak için daima hükümetin destekçisi ve yanında olacağız" dedi.
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