MANİSA:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 14:17

MÜSİAD’tan geleneksel ekonomi toplantısı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şubesi, geleneksel olarak düzenlediği ekonomi toplantısını gerçekleştirdi.MÜSİAD Manisa Şubesi tarafından geleneksel hale getirilen ekonomi toplantıları AK Parti Manisa Milletvekili...

MÜSİAD'tan geleneksel ekonomi toplantısı
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şubesi, geleneksel olarak düzenlediği ekonomi toplantısını gerçekleştirdi.

MÜSİAD Manisa Şubesi tarafından geleneksel hale getirilen ekonomi toplantıları AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’ın da katılımlarıyla gerçekleştirildi. Manisa’da özel bir otelde gerçekleştirilen ekonomi toplantısında konuşan MÜSİAD Manisa Şube Başkanı Reşit Ürper, iş dünyası olarak seçimlerden beklentilerini aktardı. Ürper’in ardından Konuşan AK Partili Özdağ ise bir ülkeyi güçlendiren faktörlerin bilim ve teknoloji olduğunu vurgulayarak eğitime önem verilmesi gerektiğini söyledi.
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