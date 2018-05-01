Öğrenciler ’Kene’ hakkında bilgilendirildi

Manisa’nın Kula ilçesinde, öğrencilere Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsünün taşıyıcısı olan kenelere karşı korunma tedbirleri konulu eğitim semineri düzenlendi.

Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü bulaşıcı hastalıklar biriminde görevli personel Sibel İsmihan tarafından Atatürk İlkokulu, İbrahim Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Naci Hakkı Ulusoy İlk ve Ortaokulu’nda verilen seminerde, KKKA Hastalığı virüsü taşıyıcısı olan kenelere karşı korunma tedbirleri ve hastalık belirtileri anlatıldı.

Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü bulaşıcı hastalıklar biriminde görevli personel Sibel İsmihan, öğrencilere bilgisayar destekli görsel bilgiler aktardığı konuşmasında, Mart ve Eylül aylarında görülmekte olup en fazla Temmuz ayında ortaya çıkan kenelerin insan vücudunda en çok kollar, bacaklar, gövde koltuk altları, kulak arkası, ense ve kasıklara yapışmakla birlikte bütün vücut bölgelerine yapışabileceğini söyledi.

Sağlık personeli Sibel İsmihan, "Vücuda yapışan kene en kısa sürede çıkarılmalı ve kesinlikle çıplak elle çıkartılmamalı ve ezilmemelidir. Kenelerin bulaştırdığı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü insanlara geçtiğinde; ateş, üşüme, titreme, yaygın kas ağrıları, baş ağrısı, yüzde ve gözlerde kızarıklık, bulantı, kusma, ishal gibi şikayetler başlar. Daha sonra kanamalarla ölüme kadar gidebilen bir hastalık haline gelir" dedi.