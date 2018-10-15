Öğrenciler okul temsilcilerini seçti

Kula Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi okul temsilciliği seçiminde tam anlamıyla demokrasi şöleni yaşandı.

Okullarda demokrasi bilincinin oluşmasına katkı sağlayan öğrenci meclis başkanlığı seçimi, Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesinde demokrasi şöleni şeklinde gerçekleştirildi. Aynı sınıftan iki yakın arkadaş olan 11. sınıf öğrencileri Hasan Burak Karakoç ile Mehmet Ataman okul öğrenci meclis başkanlığı için yarıştı. 277 oy kullanılan okul temsilciliği seçiminde geçerli sayılan 259 oydan Mehmet Ataman 180 oy alarak başkan seçilirken, 79 oy alan diğer öğrenci Hasan Burak Karakoç ise ikinci oldu. Seçim sonunda birbirini gösterdikleri çabalardan dolayı tebrik eden iki yakın arkadaş, okullarda aşılanmaya çalışılan hoşgörü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi, seçme-seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılması, katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılması konusunda örnek davranış sergiledi.

Seçim sonunda kazananın ve kaybedenin olmadığını söyleyen okul öğrenci temsilcisi seçilen Mehmet Ataman, "Çok mutluyum. Seçimi kazanmak için arkadaşlarımla çok çalıştık ve karşılığını aldık. Bundan sonraki süreçte okulumuza faydalı olacak vaatlerimizi yerine getirmek için gayret edeceğiz. Beni ve ekibimi destekleyen tüm öğrenci arkadaşlarıma teşekkür ederim. Tabii ki bu seçimin kazananı ve kaybedeni olmadı desem yeridir. Çünkü yıllardır arkadaşım olan Hasan Burak Karakoç ile okul temsilciği için kıyasıya mücadele ettik. Böylelikle demokrasinin ne demek olduğunu biraz daha iyi anlamış olduk. Bize seçim çalışmalarımızı sağlıklı yürütebilmek için destek olan Fizik Öğretmenimiz Zübeyde Güneş’e, Rehberlik Öğretmenimiz Fatih Şengel’e ve Okul Müdürümüz Mehmet Özgan’a çok teşekkür ederim.” dedi.