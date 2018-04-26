Öğrencilerin sergisi büyük ilgi gördü

Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Gökçeören Ulupınar Ortaokulu öğrencilerinin yılsonu etkinlikleri kapsamında düzenlediği resim sergisi büyük beğeni topladı.

Gökçeören Ulupınar Ortaokulu öğrencileri, yılsonu etkinlikleri kapsamında resim sergisi düzenledi. Okulda düzenlenen açılış programına Kula Kaymakamı Osman Güven, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Serginin açılışını yapan Kaymakam Osman Güven ve beraberindekiler, öğrenciler tarafından yapılan resimlere baktı.

Öğrencilerin el emeği göz nuru çalışmalarını canı gönülden beğendiğini belirten Kaymakam Güven, emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Güven, "Gökçeören’de bulunan orta öğretim öğrencilerimizin bugün sergilerinin açılışını yaptık. Gerçekten öğrencilerimiz yıl boyu derslerinde yaptıkları hünerlerini burada sergiliyorlar. Gerçekten güzel eserler sergilediler. Herkesin ellerine sağlık. Öğrenciler yeteneklerini sergiliyorlar. Bu sergiler ile çocuklarımız kendi yeteneklerini de göstermiş oluyorlar. Kendilerine olan güvenleri artıyor. Yapılan eserlerin takdir edilmesi, öğrencilerimizin hayatına güven kazandırıyor. Bunlar da çok önemli noktalardır" dedi.

Gökçeören Ulupınar Ortaokulu Müdürü Gülay Yaman ise, öğrencilerin öğretim yılı boyunca hazırladıkları değişik türlerdeki resimleri sergilediklerini kaydetti. Yıl içerisinde öğretmenlerinin üstün gayreti ve öğrencilerinin de başarısıyla bu serginin oluşturulduğunu vurgulayan Yalçın, "Okulumuzun 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimizin yapmış olduğu yıl sonu etkinliği, İl Milli Eğitim Müdürümüzün izniyle beraber gerçekleştirdik. Bu çalışmalar öğrencilerimizin sosyal açıdan daha başarılı olmaları açısından da büyük önem arz ediyor. Bu vesile ile serginin düzenlenmesindeki gayretlerinden dolayı emeği geçen öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ederim" diye konuştu.

Okulun resim öğretmeni Evrim Öztürk ise, "Öğrencilerimizin yapmış oldukları eserler Anadolu insanını ifade etmektedir. Kendi kültürlerini ifade etmektir. Bunları tablolara ve kağıtlara aktardıkları şekilde biz de halkımız ile paylaşmak istedik. Tamamen öğrencilerimizin kendi el emekleri neticesinde gerçekleştirilmiştir. Zamanımız kısıtlıydı, o yüzden sene başından itibaren yapmış olduğumuz çalışmalar karma teknik, kara kalem, akrilik, sulu boya ve dediğimiz gibi imkanlarımız da kısıtlıydı çok fazla çeşitli teknikler kullanamadık. Ellerimizden gelen imkanlar dahilinde güzel bir şeyler sergilemeye çalıştık" ifadelerini kullandı.