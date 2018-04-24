Öğretmen ve öğrencilerden su tasarrufu projesi

Sarıgöl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından ’Su Tasarrufu’ projesi kapsamında ilçe genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenerek suyun tasarruflu kullanılmasına dikkat çekilirken toplumun her kesimi bilinçlendiriliyor.Dört...

Sarıgöl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından ’Su Tasarrufu’ projesi kapsamında ilçe genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenerek suyun tasarruflu kullanılmasına dikkat çekilirken toplumun her kesimi bilinçlendiriliyor.

Dört öğretmen ve beş öğrenciden oluşan ekip, okullara giderek suyun tasarruflu kullanılması hakkında videolu seminerler verirken vatandaşlara da su tasarrufu konulu broşürler dağıttıklarını belirten Sarıgöl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Su Tasarrufu Proje sorumlu Öğretmeni Melike Esen, ülkemizde ve dünyada suyun bilinçsiz tüketiminden kaynaklı ulaşılabilir ve kaliteli su kaynakları rezervinin azalmakta olduğunu belirtti. Esen, "Sarıgöl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi olarak, su tasarrufu hakkında ilkokullarda videolu seminerler verdik. Çocuklara anlatıldı. İlçe genelinde hazırlanan afişleri astık. Esnaflarımıza da su tasarrufu konusunda broşürler dağıttık" dedi.

Öğretmen Melike Esen, Sarıgöl ilçesinin tarım alanı olduğunu ovayı Buldan ve Afşar Barajlarının sulamakta olduğunu belirterek, "Buldan Barajında doluluk oranı yüzde 12.5 ve Afşar Barajında ise doluluk oranı yüzde 9.2’dir. Bu nedenle suyun tasarruflu kullanılması önem kazanmaktadır. Kış ayları da kurak gitti yer altı sularımızda azalmalar gözlendi. Bu da bizlerin suyu tasarruflu kullanmayı yönlendirmektedir" diye konuştu.

Hazırlanan su tasarruf projesi kapsamında evlerde özellikle bayanlara mutfakta önemli iş düştüğünü belirten Öğretmen Neslihan Mert ise şunları söyledi: "Proje kapsamında çok sayıda bayanla görüştük. Mutfakta su kullanımının dikkatli olarak kullanmaları, ayrıca çamaşır ve banyolarda suyu israf edecek şekilde kullanılmaması konuları anlatıldı. Su hayattır, su gelecektir"

Proje ekibi ayrıca çalışmaların yıl sonuna kadar ulaşılmadık yer kalana kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.