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12 Ekim 2018 Cuma 15:37

Okul bahçeleri spor alanına dönüştü

Yunusemre Belediyesi, çocukları spora yönlendirmek amacıyla hayata geçirdiği Okul Bahçeleri Spor Alanına Dönüşüyor Geleceğin Yıldızları Yetişiyor Projesi kapsamında 10 okul bahçesini spor alanına dönüştürdü.Yunusemre Belediyesi, Spor...

Okul bahçeleri spor alanına dönüştü
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Yunusemre Belediyesi, çocukları spora yönlendirmek amacıyla hayata geçirdiği Okul Bahçeleri Spor Alanına Dönüşüyor Geleceğin Yıldızları Yetişiyor Projesi kapsamında 10 okul bahçesini spor alanına dönüştürdü.

Yunusemre Belediyesi, Spor Toto Teşkilatı işbirliği ile ’Okul Bahçeleri Spor Alanına Dönüşüyor Geleceğin Yıldızları Yetişiyor’ Projesi kapsamında merkezde 7, kırsaldaki 3 okul bahçesini spor alanına dönüştürdü. Proje ile okullarda spor faaliyetleri arttı.

Projeyi tamamladıklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, amaçlarının çocukları spora yönlendirmek olduğunu söyledi. Başkan Çerçi açıklamasında, “Spor Toto Teşkilatımızın destekleri ile geçen yıl başlattığımız proje kapsamında okul bahçesi elverişli olan 10 okulumuzun bahçesini spor alanına dönüştürdük. Biz istiyoruz ki çocuklarımız küçük yaşlardan itibaren spora yönlensinler, spor yapmayı sevsinler, içlerinden başarılı sporcular yetişsin. Tüm gayretimiz bu. Bunun için de yeni projeler üretiyor, sporcularımızı her zaman destekliyoruz. Projede en büyük destekçimiz Spor Toto Başkanlığı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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