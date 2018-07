Okullar onarıldı, çocukların yüzü güldü

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde eğitim-öğretim veren 4 okul, Alaşehir Belediyesi ve Sezgin Baran Korkmaz Vakfı’nın desteğiyle Haliç Üniversitesi Gönüllülük Kulübü öğrencileri tarafından baştan sona yenilendi. Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, eline fırçayı alarak gönüllü öğrencilerle birlikte okulun duvarlarının boyanmasına yardım etti.

Alaşehir Belediyesi ile Sezgin Baran Korkmaz Vakfı’nın işbirliğinde, Haliç Üniversitesi Gönüllülük Kulübü’nün düzenlediği "Hayalimdeki Okul Ege" projesi kapsamında, Alaşehir ilçesine bağlı Serinyayla, Aydoğdu, Narlıdere ve Alhan mahalle okullarında bakım ve onarım çalışması yapıldı. Gönüllü öğrenciler, proje çerçevesinde okulların; masa, sandalye, halı, bilgisayar, projeksiyon, perde, atölye malzemeleri, kostüm, kırtasiye malzemeleri, kitap gibi eksiklikleri giderip, aynı zamanda sınıfları da boyadı. Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak ve hayırsever iş adamı Sezgin Baran Korkmaz’ın kurduğu Sezgin Baran Korkmaz Vakfı tarafından gönderilen, içerisinde boyama kalemleri, boyama kitapları, hikaye ve masal kitaplarının bulunduğu paketler de öğrencilere dağıtıldı. Gönüllü üniversite öğrencileri, okul öğrencileriyle birlikte boyama çalışması yaparken, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak da eline fırçayı alarak, gönüllü öğrencilerle birlikte okulun duvarlarının boyanmasına yardım etti.

Kulüp öğrencilerini çalışma yaptıkları okullarda ziyaret eden Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Serinyayla, Aydoğdu, Narlıdere ve Alhan mahalle okullarımızın yenilenmesine, bilişim teknoloji sınıfı ve sosyal aktivite sınıfı kurulmasına vesile olan başta değerli işadamımız ve değerli dostum Sezgin Baran Korkmaz’a, SBKV temsilcilerine, Haliç Üniversitesi Gönüllülük Kulübü’nün değerli öğrencilerine teşekkür ederim. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğu görmek bizleri çok gururlandırdı. Bizler Alaşehir Belediyesi olarak gücümüzün yettiği kadar eğitimin her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz. Hayırsever iş adamlarımıza her zaman bir mesajımız var. Hayır yapılan yerde bereket olur. Hayır yapılmayan bir yerde bereket olmaz, bütün iş adamlarımıza buradan sesleniyorum. Yapılacak olan her türlü yardımların içinde olmalarını rica ediyorum. Alaşehir’in bu tür şeylere her zaman kapısı açık. Bütün iş adamalarımızın bizlere sağlayacak oldukları katkıya her zaman kapımız açık. Gerektiğinde yanlarına kadar gideriz, gerektiğinde onları burada ağırlamaktan gururu duyarız. Öncelikle herkesin tatilde, denizde, plajda tatil yaparken onlar buraya gelip bu tür etkinlikleri canı gönülden yaptıkları için öğrenci kardeşlerime teşekkür ediyorum, onlarla ne kadar gurur duysak, övünsek azdır” dedi.

Serinyayla Mahalle Muhtarı Hüseyin Yaman da çalışmalardan dolayı çok memnun olduklarını belirterek, “Mahallemizde bu tür etkinliği ilk defa görüyoruz. Çok memnun olduk. Mahallem adına halkım adına Ali başkana teşekkür ederim” dedi.

Mahalle sakinleri de okullarının durumunun çok kötü olduğunu, Alaşehir Belediyesi ve gönüllü öğrencilerle birlikte okullarının yenilenmesine çok sevindiklerini dile getirdiler.