Okuyarak kazandılar

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Biriminin koordinatörlüğünde ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesinin paydaş olduğu ‘Oku-yorum’ faaliyetinin ödül töreni yapıldı. İl genelinde her ilçeden ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda 4 öğrenci olmak üzere toplam 68 öğrenci 100 TL’lik hediye çekiyle ödüllendirildi.

Ortaokul öğrencilerini okumaya teşvik etmek amacıyla Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinatörlüğünde Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesinin desteğiyle hazırladığı ‘Oku-yorum’ faaliyetinin ödül töreni Manisa Öğretmenevi Toplantı Salonunda yapıldı. Törene Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necmettin Okumuş, Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Eğitim-Bir-Sen Şube Başkan Yardımcısı Aziz Bulut, sendikanın yönetim kurulu üyeleri, projede dereceye giren öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, “100 yıllık geçmişimize baktığımız zaman okumayı bıraktığımızı ve okumadan uzaklaştığımızı görüyoruz. Halbuki bize gelen ilk emir ‘Oku’ idi. Oku emri üzerine çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyordu. İlk emri oku olan bir dinin mensupları olarak her daim okuyarak güçleneceğimizi, bilinçleneceğimizi, yorumlama kabiliyetimizin artacağını unutmamalıyız. Bu projeye ortak olurken bizim hedefimiz kadim medeniyetimizin değerlerini kuşanmış, ilim, irfan ve hikmet sahibi bir gençlik yetiştirmekti. Bu amaçla bu projeye elimizden gelen maddi ve manevi desteği vermeye gayret ettik ve bundan sonrada inşallah bu tarz projelere her türlü desteği sağlayacağız. Bu noktada elimizi değil bedenimizi taşın altına koyacağız. Gönül coğrafyamızda kan ve gözyaşı eksik olmuyor. Son yüzyılda ciddi anlamda gönül coğrafyamız kan ağlıyor ve burada okumanın eksikliğini görüyor ve hissediyoruz. Gençlerimizi test ve tost arasına sıkıştırılmış bir nesil olarak yetiştirmeye çalıştığımızı gördük. Bunun üzerine Eğitim-Bir-Sen olarak cümleler kurduk, öğrencilerimizi çağın gereklerine göre yetiştirmemiz gerektiğini ve bu anlamda çağı okuyabilen, yorumlayabilen, irdeleyebilen, sorgulayabilen bir nesli, Asım’ın neslini arzuladık. Bu çerçevede her daim çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu anlamda gençlere birkaç cümle söylemek istiyorum. Eğer güçlü bir devlet olmak istiyorsak, yeniden büyük ve güçlü Türkiye’yi ihya ve inşa etmek istiyorsak bunun ilk şartı okumaktan geçiyor. Okumalıyız ve karanlıktan kurtulmalıyız. Kelimenin gücünü elinde tutan kişiler, milletler, devletler çağı yakalıyor, teknolojide ilerliyor ve bulunduğu bölgede hatta dünyaya hakim bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. İnşallah bu çalışmalarla birlikte bizler de kadim medeniyetimizin değerleriyle donanmış bir nesil arzuluyoruz ve bu ışığı biz sizlerde görüyoruz” dedi.

“Bir bilenle bilge nesil’ projesi

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen olarak bir başka okuma projesini de liselere yönelik gerçekleştirdiklerini kaydeden Öner, “Lise öğrencilerimize yönelik ‘Bir bilenle bilge nesil’ projemizi başlattık. Bu yıl yine Manisa’da Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki hemen hemen bütün liselerde 17 ilçemizde her bir lisede bu projemizi uyguluyoruz. Bir rehber öğretmen eşliğinde 10 öğrencimiz her ay bir kitap okuyor, inceliyor, irdeliyor, tartışıyor ve kitabı okumaktan öte özümsüyorlar. Bu projemiz gelecek yıl bin 400 öğrencimizle devam edecek. Bu yıl 500 öğrencimizle başlamıştık” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin vizyon hedefleri var”

Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 vizyonu hedefiyle hareket ettiğine dikkat çeken Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin de şunları söyledi: “10 sene önce 2023 vizyonu ortaya konuldu. Bunu sırasıyla 2053 ve 2071 vizyonları takip edecek. Bu vizyonlara ulaşmanın en gerekli temeli, iyi yetişmiş, çağını bilen, kendini bilen, çevresini bilen, imkanlarını bilen ve geleceğe dair söyleyeceği sözü olan gençlerimizin, insanlarımızın olmasıdır. Bugün 2053 vizyonunu gerçekleştirecek gençlerimiz aramızda. Onlarla beraberiz. Bu beraberlikten dolayı ben kendi adıma çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum.”

Yapılan konuşmaların ardından 17 ilçedeki ortaokullar arasında 100 temel eserden okuyarak sınıf kategorilerinde birinci olan 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencisi 68 öğrenciye Eğitim-Bir-Sen’in katkılarıyla hazırlanan 100 TL’lik hediye çekleri Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necmettin Okumuş, Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Eğitim-Bir-Sen Şube Başkan Yardımcısı Aziz Bulut tarafından takdim edildi.