Ortaokul öğrencilerinden farklı etkinlik

Kula Fatih Ortaokulu 6/A sınıfı öğrencileri Dünya Hayvanları Koruma Gününde farklı bir etkinliğe imza atarak evlerindeki evcil hayvanları sınıflarını getirerek arkadaşlarına tanıttı. Öğrenciler daha sonra sınıf öğretmenleri eşliğinde sokak hayvanlarını besledi.

Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla birçok okulda çeşitli etkinlikler gerçekleştirilirken, Kula Fatih Ortaokulu 6/A sınıfı öğrencileri de farklı bir etkinlik düzenledi. Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla evcil hayvanı bulunan öğrenciler, kuş ve tavşanlarını okula getirerek arkadaşlarına tanıtırken evcil hayvanlar üzerinde duyarlılık gösteren öğrenciler, daha sonra öğretmenleri Canan Esgin eşliğinde okul sokağında bulunan sokak hayvanlarını besledi.

Evcil hayvanlara gösterilen duyarlılığın yanı sıra sokak hayvanlarına da duyarlılık gösterilmesi ve onlarında hayatlarının savunulması için farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren Fatih Ortaokulu Müdürü Güngör Zobudoğuş, hayvanlara iyi davranma ve koruma duygusunu öğrencilerde pekiştirmek için bu tür etkinliklere özellikle önem verdiklerini ve hayvanların insanoğlunun hayattaki en sadık dostları olduklarını belirtti.